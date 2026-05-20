Nombres de las personas sancionadas por EU, vinculadas con "Los Chapitos"

La mañana de este 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones a más de 12 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa. Concretamente, en el comunicado del gobierno norteamericano, expresó que se trata de aliados del Cártel "Los Chapitos".

Aunque Ovidio y Joaquín Guzmán López ya se encuentran en custodia norteamericana, Iván y Alfredo Guzmán Salazar siguen a cargo de "Los Chapitos", una fracción del Cártel de Sinaloa.

Luego de la emisión de estas sanciones, las personas vinculadas en el día a día de los involucrados con el cártel, enfrentarán bloqueo de sus cuentas bancarias y confiscación de bienes e intereses patrimoniales, que se encuentren en Estados Unidos, así como cualquier entidad que sea propiedad en un 50% o más de una o más personas.

¿Quiénes son los sancionados por el Gobierno de EU por su relación con "Los Chapitos?

Los nombres y perfiles de las personas sancionadas vinculadas con "Los Chapitos" son:

Jesús Alonso Aispuro Felix

Armando de Jesús Ojeda Avilés lidera una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Foto: Departamento del Tesoro de EU. ❮ ❯

Armando de Jesús Ojeda Avilés lidera una red de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico del Cártel de Sinaloa, incluyendo la venta ilícita de fentanilo. Opera desde Sinaloa, México y está afiliado a "Los Chapitos". Especificamente ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.

Facilita la conversión de este efectivo a criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México. Asumió el liderazgo como principal lavador de dinero para "Los Chapitos", luego del asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro.

Jesús Alonso Aispuro Félix

Es el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero. Se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas.

Rodrigo Alarcón Palomares

Es el principal intermediario financiero del Cártel de Sinaloa. Foto: Departamento del Tesoro de EU. ❮ ❯

Es también socio de Ojeda Avilés y ha facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red. Además, en abril de 2024, un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado presentó una acusación formal contra Alarcón Palomares por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas. Ha estado involucrado en la venta de narcóticos en Estados Unidos. En octubre de 2023, Alarcón Palomares fue hallado en posesión de armas y municiones y detenido en México.

Alfredo Orozco Romero

El empresario Alfredo Orozco Romero se desempeña como asesor de seguridad de Ojeda Avilés. Foto: Departamento del Tesoro de Eu. ❮ ❯

El empresario Alfredo Orozco Romero se desempeña como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y actúa como cobrador de deudas por dinero adeudado por envíos de cocaína.

Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V., y un restaurante mexicano ubicado en Chihuahua, México, Gorditas Chiwas, a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.

Jesús González Peñuelas

Como líder de célula del Cártel de Sinaloa, González Peñuelas opera principalmente en Sinaloa, México. Foto: Departamento del Tesoro de EU. ❮ ❯

González Peñuelas ha sido responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007, y también es un importante distribuidor de cocaína y fentanilo.

Fue acusado formalmente por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California en 2017 y por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de narcotráfico internacional.

En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de González Peñuelas. Poco después, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa similar.

Como líder de célula del Cártel de Sinaloa, González Peñuelas opera principalmente en Sinaloa, México, con células de distribución en Estados Unidos ubicadas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó previamente a González Peñuelas en virtud de la Ley Kingpin el 12 de mayo de 2021.

5 de los más de 12 sancionados por vínculos con el Cártel de Sinaloa. Foto: Departamento del Tesoro de los EU. ❮ ❯

Castulo Bojorquez Chaparro (Bojorquez Chaparro)

Es un colaborador cercano de González Peñuelas ha estado involucrado en la producción y distribución de drogas ilícitas a Estados Unidos en nombre de este. Fredi Ismael García Sandoval y Bojárquez Chaparro utilizan negocios en México para lavar dinero proveniente del narcotráfico en nombre de González Peñuelas.

Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar

Ellos 2 supervisan el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y también son responsables del traslado de grandes cantidades de efectivo desde Estados Unidos a México en nombre de González Peñuelas.

Noé de Jesús Castro Rocha

Este antiguo colaborador de González Peñuelas en el narcotráfico, responsable del tráfico de cocaína y heroína a Estados Unidos en su nombre.