EU imputa a Raúl Castro por derribo de avionetas y canciller cubano denuncia la acusación como "ilegal"

El gobierno de Estados Unidos imputó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por cargos de asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves, relacionados con el derribo de dos avionetas civiles de la organización "Hermanos al Rescate" ocurrido en 1996.

La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante un acto en la Freedom Tower.

"Mi mensaje hoy es claro, Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos"

dijo Todd Blanche fiscal general interino.

Según las autoridades estadounidenses, el caso está vinculado al derribo de dos aeronaves civiles de la organización "Hermanos al Rescate" el 24 de febrero de 1996. Las avionetas fueron abatidas por cazas de la Fuerza Aérea Cubana y murieron cuatro personas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Todd Blanche,fiscal general adjunto interino de los EU. Reuters.

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En aquel momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La Fiscalía estadounidense sostiene que existió una cadena de mando que autorizó el uso de fuerza letal contra las aeronaves civiles.

El incidente provocó una fuerte crisis diplomática entre Washington y La Habana y derivó en una condena internacional contra Cuba. Meses después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1067, en la que condenó el uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo.

La organización "Hermanos al Rescate", fundada por exiliados cubanos en Miami, realizaba misiones aéreas para localizar y auxiliar a balseros cubanos en el estrecho de Florida. Sin embargo, el gobierno cubano acusaba al grupo de realizar incursiones ilegales en su espacio aéreo y de lanzar propaganda sobre La Habana.

Reacciones de Cuba ante la acusación

Tras darse a conocer la imputación, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una "farsa".

"Condenamos la farsa del gobierno de EEUU de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el Líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz".

Expresó el funcionario cubano en un comunicado difundido en redes sociales.

Aseguró que la acusación "descansa en la mentira" y sostuvo que el derribo de las aeronaves ocurrió "en espacio aéreo cubano y en legítima defensa".

Además, acusó a Washington de intentar "reforzar una narrativa fraudulenta para justificar la agresión" contra Cuba y señaló que Estados Unidos ha sido "cómplice de acciones terroristas y violentas" contra la isla.