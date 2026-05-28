El ex político fue visto en Ixtapan de la Sal, donde fue captado en las instalaciones de un complejo turístico
Reaparece Enrique Peña Nieto, ex presidente de México
Por: Jazmín Rodríguez
El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto reapareció en redes sociales y aunque no emitió un mensaje en sus cuentas, circuló una foto en redes sociales en la que se le observa en un complejo turístico en Ixtapan de la Sal.
La foto fue compartida por el usuario jorgemejiamx en Instagram y compartió el siguiente mensaje:
"La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan".
El retiro del ex presidente Enrique Peña Nieto
Luego de terminar su sexenio, Enrique Peña Nieto se alejó de la vida política y pública en 2018.
- Noviembre de 2018: Finaliza su administración presidencial. En ese año, decide trasladar su residencia a Madrid, España, iniciando un periodo de autoexilio.
- Abril de 2024: En el contexto de la publicación del libro Confesiones desde el exilio del periodista Mario Maldonado, EPN anunció oficialmente el fin de su carrera política. Declara sentirse "privilegiado" por sus responsabilidades pasadas, pero da vuelta a la página para dedicarse a otras actividades.
- Junio de 2024: En sus redes sociales escribió un mensaje de felicitaciones para Claudia Sheinbaum, tras ganar la presidencia de México.
- Diciembre de 2025: Tras casi 7 años de ausencia, el exmandatario regresa temporalmente a México para visitar a su familia, específicamente a su madre delicada de salud. Es visto en el Estado de México, en municipios como Metepec.