Reaparece Enrique Peña Nieto, ex presidente de México

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto reapareció en redes sociales y aunque no emitió un mensaje en sus cuentas, circuló una foto en redes sociales en la que se le observa en un complejo turístico en Ixtapan de la Sal.

El expresidente de #México, Enrique Peña Nieto, fue captado en un complejo turístico de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

La fotografía fue compartida por uno de los trabajadores del lugar.

Esta es una de sus pocas apariciones públicas recientes tras concluir su mandato. pic.twitter.com/yxL29pVqol — Rocío Lara (@Rocio_Lara89) May 29, 2026

La foto fue compartida por el usuario jorgemejiamx en Instagram y compartió el siguiente mensaje:

"La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan".

El retiro del ex presidente Enrique Peña Nieto

Luego de terminar su sexenio, Enrique Peña Nieto se alejó de la vida política y pública en 2018.