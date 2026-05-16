Registro con CURP: Fecha límite para vincular tu teléfono celular

Desde el pasado 9 de enero el gobierno de México busca implementar una polémica medida que busca asociar cada número con un titular para combatir los delitos de fraude, extorsión y llamadas anónimas. Se trata de la vinculación de tu CURP con tu teléfono celular.

Y, aunque muchas personas no han realizado dicho registro, el tiempo para llevar a cabo esta medida, podría llegar a su fin muy pronto, según informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que además señala que actualmente apenas un tercio de todas las líneas, han sido vinculadas.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la información del registro permanece bajo control de las compañías telefónicas y que sólo el gobierno podría solicitar acceso en casos específicos, como investigaciones relacionadas con delitos o personas desaparecidas. Las líneas que no completen el registro antes de la fecha límite, podrían enfrentar consecuencias.

Fecha límite. El 30 de junio es el último día para registrar tu celular con tu CURP. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Fecha límite para vincular tu celular con tu CURP

La fecha límite para que tú y 144 millones de líneas de telefonía móvil en México vinculen su número de celular con su CURP es el 30 de junio de 2026.

De acuerdo con el comunicado, "el número de líneas vinculadas a la identidad de su titular, asciende a 48 millones (...) con base en la información reportada por las compañías de telefonía móvil hasta el miércoles 13 de mayo".

¿Qué pasa si no registras tu celular con tu CURP?

Hasta el momento, hay 96 millones de personas que no han registrado su línea celular con su CURP. Sin embargo, algunas de las consecuencias que podrías experimentar en caso de carecer de dicha vinculación y registro son:

Problemas para recibir códigos de verificación por SMS.

Uso de datos móviles.

Realización de llamadas telefónicas.

Dificultades para iniciar sesión en nuevos dispositivos.

Pérdida temporal de acceso a la cuenta.

Complicaciones para recuperar cuentas.

Riesgos al cambiar tu teléfono celular

Fallas en autenticaciones de seguridad.

Recepción de mensajes de texto por mensajería instantánea (Whatsapp)

(Whatsapp) Suspensión de líneas telefónicas que no hayan sido vinculadas.

¿Cómo registrar tu celular con tu CURP?

El registro lo tienes que hacer a través de tu compañía telefónica. Puede ser un trámite tanto en línea, como presencial.

Proceso online

Ingresa al portal oficial de tu compañía telefónica. Proporciona tus datos: Nombre completo y CURP. Valida tu identidad: Sube una foto de tu identificación oficial por ambos lados y tómate una selfie para que el sistema autentique tus rasgos. Confirma.

Proceso presencial