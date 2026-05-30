Entre humo y "misión cumplida", Sheinbaum entrega primera fase de remodelación del AICM

"Misión cumplida", afirmaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al entregar la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), mientras la Terminal 2 todavía tenía como antecedente inmediato el incidente por presencia de humo registrado horas antes en las salas de abordaje 63 a 74.

Tras la contingencia, que fue controlada por personal de emergencia sin reporte de personas afectadas, la presidenta defendió los resultados de una obra que, según las proyecciones de la administración aeroportuaria, permitiría reducir los tiempos de espera en migración, agilizar los filtros de seguridad y mejorar la puntualidad operativa rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Mientras las autoridades aeroportuarias aclaraban que el humo se originó en un equipo instalado en un restaurante ubicado en esa zona de la terminal y que elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios atendieron la contingencia sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas, la jefa del Ejecutivo federal destacaba que la primera etapa de modernización concluyó con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, provenientes de recursos autogenerados por el propio aeropuerto, como parte de un programa integral estimado en 10 mil millones de pesos y conformado por 106 proyectos de obra, mantenimiento, adquisiciones y modernización tecnológica.

La presidenta destacó que una parte importante de la inversión se destinó a trabajos que no son visibles para los usuarios, como la renovación de redes de drenaje, agua potable e instalaciones eléctricas, además de obras para reforzar la seguridad estructural de las terminales, particularmente ante los problemas de hundimiento que históricamente ha enfrentado la zona donde se ubica el aeropuerto.

Recordó que durante años se planteó cerrar el aeropuerto capitalino para sustituirlo por el proyecto de Texcoco, decisión con la que nunca estuvo de acuerdo. Sostuvo que, en lugar de abandonar la terminal aérea, era necesario fortalecerla y complementarla con nueva infraestructura aeroportuaria para atender la demanda de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En ese sentido, señaló que la remodelación forma parte de una estrategia integral que incluye la operación conjunta del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Toluca, con el objetivo de ampliar la capacidad aeroportuaria de la región.

Sheinbaum Pardo indicó que la modernización permitirá ofrecer mejores condiciones tanto a los más de 45 millones de pasajeros que utilizan anualmente la terminal como a los trabajadores que laboran en ella, además de mejorar la imagen del país ante los millones de visitantes que llegarán a México con motivo del Mundial de Futbol 2026.



"misión cumplida", Sheinbaum entrega primera fase de remodelación del AICM. Cuartoscuro.

Aunque anunció que aún se desarrollarán una segunda y tercera etapa de intervención, aseguró que la parte principal del proyecto ya fue concluida. "Lo principal ya está hecho. Es un compromiso más cumplido", sostuvo.

Al presentar los resultados de la obra, el director general del Grupo Aeroportuario Marina, almirante Juan José Padilla Olmos, informó que los trabajos se realizaron sin suspender operaciones, pese a que diariamente transitan por el aeropuerto alrededor de 200 mil personas entre pasajeros y trabajadores.

Detalló que la reducción de tiempos en migración será posible gracias a la instalación de 40 puertas automatizadas de control migratorio y al incremento a 60 módulos de atención física, lo que permitirá reducir las esperas de hasta 40 minutos a menos de nueve minutos en horarios de alta demanda y a cerca de dos minutos en periodos de baja afluencia.

Agregó que la ampliación de 25 por ciento en las líneas de inspección permitirá que las revisiones de seguridad se realicen en un promedio de tres a cuatro minutos durante los horarios de mayor afluencia.

Padilla Olmos explicó que la primera fase comprendió la intervención de 394 mil metros cuadrados de superficie destinada directamente a pasajeros en las terminales 1 y 2, así como la recuperación y redistribución de 34 mil metros cuadrados adicionales para ampliar salas de última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.

También destacó la instalación de 3 mil 629 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, la modernización de sistemas de información y conectividad, la sustitución de infraestructura eléctrica e hidrosanitaria y la renovación de espacios de atención a usuarios.

En materia operativa, señaló que actualmente el aeropuerto registra una puntualidad de 80 por ciento en la entrega de equipaje y que se encuentra en marcha la modernización de bandas de reclamo y sistemas de conexión de maletas.

Asimismo, resaltó la construcción de una nueva calle de rodaje que permitirá reducir hasta en 25 segundos el tiempo de ocupación de pista por parte de las aeronaves y contribuir a superar 85 por ciento de puntualidad en las operaciones aéreas.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que el AICM es la principal puerta de entrada del país y uno de los tres aeropuertos más importantes de América Latina, con alrededor de 45 millones de pasajeros y más de 300 mil operaciones aéreas al año.

Señaló que la remodelación fortalece la conectividad, la competitividad y la imagen internacional de la capital, particularmente ante la celebración de la Copa Mundial de Futbol de 2026, cuando millones de visitantes llegarán a México.

Brugada Molina indicó que el Gobierno de la Ciudad de México acompañó la intervención con acciones culturales y artísticas en las terminales 1 y 2, entre ellas exposiciones fotográficas, muros florales y espacios destinados a mostrar la riqueza cultural y ancestral de México.

Coincidió en que las obras permitirán que el aeropuerto llegue en mejores condiciones al Mundial de 2026, aunque subrayó que el beneficio permanecerá mucho después del evento deportivo al convertirse en infraestructura permanente para las futuras generaciones.