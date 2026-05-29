Empresarios y Sheinbaum renuevan el PACIC; mantienen tope de la canasta básica en 910 pesos

El gobierno de México renovó por seis meses el PACIC, acuerdo suscrito con productores, distribuidores y cadenas de autoservicio para mantener en 910 pesos el precio máximo de la canasta básica de 24 productos.

Durante la firma, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el programa se ha convertido en una herramienta para contener la inflación en un contexto internacional marcado por el aumento de los precios energéticos y de los alimentos.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que la canasta se mantiene por debajo del precio acordado y que, de acuerdo con datos de Profeco, los productos incluidos registran precios promedio 6% menores al tope establecido.

Recordó que el programa surgió en 2022 para enfrentar uno de los periodos inflacionarios más complejos de las últimas décadas y destacó que el precio de la canasta pasó de mil 129 pesos a finales de ese año a 910 pesos en la actualidad.

"Lo que decidimos hacer es no cruzarnos de brazos, sino trabajar", señaló

Sheinbaum al destacar la coordinación entre gobierno y sector privado para contener aumentos de precios. La mandataria sostuvo que sin medidas como el PACIC y los acuerdos para estabilizar combustibles, la inflación sería significativamente mayor y afectaría con más fuerza a los hogares de menores ingresos.

Jesús Vizcarra Calderón, presidente de grupo SuKarne, anunció que la empresa mantendrá durante seis meses un descuento de cinco por ciento en algunos cortes de res y continuará ofreciendo productos a precios preferenciales a través de su red nacional de distribución.

Diego Cosío Barto, presidente ejecutivo de la ANTAD, confirmó que las cadenas afiliadas ya identifican en sus tiendas los productos incluidos en el programa.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora Icaza, sostuvo que el PACIC se ha consolidado como un mecanismo de colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada para contener la inflación.

Destacó que, tras alcanzar niveles cercanos al 9% en 2022, el indicador logró reducirse a alrededor de 4.5% gracias a la coordinación entre productores, distribuidores y autoridades.

"Cuando hay este diálogo, cuando hay acuerdos, cuando se trabaja de manera colaborativa, se logran resultados extraordinarios", afirmó al respaldar la renovación del programa.

El gobierno federal adelantó que analiza ampliar el número de productos incorporados al esquema y mantener mesas de trabajo con productores y comercializadores para atender presiones en alimentos perecederos.

La renovación del PACIC ocurre mientras la administración busca sostener la inflación dentro de rangos controlados y evitar un mayor impacto en el gasto de las familias mexicanas.