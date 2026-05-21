Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de EU llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum

A las 11:30 hrs, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, llegó a Palacio Nacional para su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Más temprano, durante la conferencia matutina la presidenta detalló que la reunión se daría en el marco de la seguridad entre ambos países, pero también detaló que uno de los temas que tocaría, sería el de las muertes de los mexicanos en manos de centros de detenciones migratorios.

Después del encuentro entre la mandataria y el funcionario estadunidense, se prevé que haya una mesa de trabajo en la que solo participen el Gabinete de Seguridad y el equipo de Mullin.

"¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos, o se logró un entendimiento con Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien. Entonces lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento", destacó.

Se prevé que después del encuentro, la mandataria emita un pronunciamiento en sus redes sociales o un comunicado oficial para detallar los términos o acuerdos a los que pudieran llegar con el funcionario de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, llegó a México para reunirse con la presidenta Sheinbaum en el contexto de los casos de Sinaloa y Chihuahua.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/bUkTlUAxtq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 21, 2026

Tensiones con EU

La reunión se da entre tensiones con el gobierno de Estados Unidos, quien desde el mes pasado destapó una lista de funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntamente tener vínculos con crimen organizado.

En respuesta el gobierno de Claudia Sheinbaum pidió más pruebas para ser trasladados a su país, ya que detalló, México también ha pedido colaboración de Estados Unidos para detener y mandar a nuestro país a varias personas por estar relacionados con delitos como el huachicol y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero no han tenido respuesta.