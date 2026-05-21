Colaboración y respeto a las naciones, claves de la reunión de Sheinbaum y Markwayne Mullin

Luego de tres horas, después de que Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos llegó a Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje sobre la reunión.

En sus redes sociales compartió un par de fotos y un breve mensaje en el que explicó que acordaron seguir colaborando con Estados Unidos en el marco del respeto entre naciones.

"Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países", escribió.

Se estima que el funcionario de Estados Unidos tenga más reuniones con delegaciones mexicanas este jueves 21 de mayo, antes de regresar a su país.

Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2026

Markwayne Mullin llegó a Palacio Nacional poco antes del medio día donde se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para hablar de temas relacionados con la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

Temas de la reunión

Sin embargo, en conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum informó que también aprovecharía la visita del funcionario Mullin para preguntarle sobre las muertes de mexicanos en centros de detención migrantes en Estados Unidos.

Pero tras culminar esta reunión, la mandataria no adelantó detalles sobre esta situación.