Confirma rey de España visita a México; vendrá al partido Mundialista contra Uruguay

El próximo 26 de junio, el rey Felipe VI de España vendrá a México para asistir al partido del Mundial de futbol entre su selección y la de Uruguay que se llevará a cabo en Guadalajara.

La confirmación la hizo la Casa Real Española quien dijo que el monarca informó oficialmente su asistencia tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Aunque la visita se da en medio de un contexto deportivo, puede abrir la puerta para limar las asperezas políticas que hay entre el rey y el gobierno mexicano, ya que desde la administración de Andrés Manuel López se rompieron relaciones diplomáticas con la corona española al negarse a pedir disculpas por la conquista.

Esta tensión política fue heredada y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum, quien evitó invitar al rey de España, Felipe VI a su ceremonia de toma de protesta por el mismo tema.

Relación con España mejora

Con la inauguración del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, se dio a conocer que la presidenta de México invitó al rey Felipe VI a México; sin embargo, la mandataria dijo que fue Gabriela Cuevas, quien se encargó de hacerle llegar la convocatoria y que se trataba de un acto protocolario.

Este lunes 18 de mayo, la presidenta recordó que las relaciones comerciales y de gobierno con la presidencia de España no se rompieron, pero recordó que el rey no ha querido disculparse por la conquista.

Reiteró que están equivocados todos los que celebran una masacre como la que sucedió durante la conquista y la llegada de Hernán Cortés "Están equivocados todos aquellos que piensan que sin la llegada de Cortés, los mexicanos no existiríamos", dijo.