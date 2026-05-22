Controlan riña en Cereso de Ciudad Obregón; reportan un fallecido y cinco lesionados

Este viernes 22 de mayo se registró una riña al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el incidente fue atendido de manera inmediata tras activarse los protocolos de seguridad dentro del penal ubicado en el municipio de Cajeme. Para contener la situación y recuperar el control, ingresaron corporaciones estatales, federales y municipales.

El hecho dejó como saldo una persona fallecida y cinco más lesionadas, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de personal de Cruz Roja, que también realizó los traslados necesarios para su valoración médica.

La autoridad estatal indicó que la situación ya se encuentra bajo control y que permanece vigilancia preventiva en el lugar.