Riña en penal en Culiacán, Sinaloa deja 7 muertos

Este domingo por la mañana, en módulos del centro penitenciario de Aguaruto, Culiacán se reportó una riña entre varios internos, la cual tuvo una consecuencia fatídica, ya que dejó 7 muertos y un herido. Todos con arma blanca punzocortante, presuntamente fabricada de manera artesanal.

De acuerdo con el primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuando se informó de la riña en el Penal de Aguaruto, se dijo que la situación se había controlado. Sin embargo, hasta ése momento ya se habían encontrado muertos, pero sin establecer la cifra.

Luego de los hechos violentos, personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios inspeccionaron el interior del penal en busca de armas o instrumentos punzocortantes para retirarlas del alcance de los internos si fuera necesario. Aunado a esto, las visitas a los presos fueron suspendidas como medida de seguridad.

Medidas después del caso

La tarde del domingo se reportó que personal de la Fiscalía General del Estado ya había sido notificado sobre los siete internos que perdieron la vida. Las trabajadoras sociales contactaron a sus familiares para dar la noticia del infortunado desenlace.

RIÑA EN CULIACÁN.

Siete días atrás, las autoridades de Sinaloa informaron sobre las medidas extra de seguridad. Foto: Cuartoscuro

Según lo señalado con el Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSP), Sinhué Téllez López informó que el reo resultó herido, fue atendido por personal médico al interior del centro penitenciario. Precisó que después de las 12 del día, la situación se normalizó al interior del penal donde se registró la riña.

Revisión también al penal de Mazatlán

Siete días atrás, las autoridades de Sinaloa informaron sobre las medidas extra de seguridad que se tomaron. Tellez López realizó un recorrido por el exterior del penal para identificar los posibles puntos vulnerables. Incluso en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán también se realizó una revisión en los módulos del penal y se suspendieron las visitas.

Cabe señalar, que en este centro penitenciario de Culiacán, en el pasado mes de mayo, se han asegurado 43 celulares, 59 cargadores para los mismos y 236 dosis de diversas drogas, entre otros varios objetos prohibidos, también recorrieron el perímetro exterior y las autoridades acordaron adoptar medidas de seguridad.