Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR en Sinaloa

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó en sus redes sociales que había asistido a comparecer ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en su estado.

En sus redes sociales, el morenista informó que respondió las preguntas que le formularon las autoridades del Ministerio Público Federal.

"Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", señaló.

En el mensaje también dijo que confía en el Sistema Judicial Mexicano, en el Estado de Derecho y el respeto a nuestras instituciones de justicia.

Comentó que esto puede hacerlo gracias a que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos.

El mensaje lo cerro reconociendo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por el liderazgo honesto que ha estado llevando ante esta situación.

"Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla.", cerró.

¿Qué pasó con Rocha Moya?

La FGR dio a conocer el pasado fin de semana que habría citado a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras ser4 acusado por Estados Unidos de presuntamente tener nexos con el crimen organizado.

En un comunicado la FGR informó que no sólo habría citado el político, sino también a las otra nueve personas involucradas.