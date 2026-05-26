Salud toca la puerta; el gobierno arranca su nuevo padrón médico

El gobierno federal informó que el programa Salud Casa por Casa superó las 18.4 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad, en una estrategia que ahora servirá como base para incorporar a esa población al nuevo Servicio Universal de Salud, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó al sector más vulnerable como primer bloque de un rediseño que busca romper la fragmentación histórica entre instituciones públicas.

"Hay tantas experiencias, tantas historias, tantas anécdotas, tanto que hemos vivido, son 18 millones de acercamientos, de escuchar, de estar cerca de la gente", declaró Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar al presentar los datos.

Cerca de 20 mil profesionales de la salud —entre enfermeras, médicos y personal comunitario— recorren el país con protocolos coordinados entre las secretarías de Salud y Bienestar. Según cifras oficiales, se han visitado 11.5 millones de personas en 8.9 millones de hogares.

SALUD CASA POR CASA.

El grupo de atención prioritaria, serán las personas de la tercera edad, pero el programa va para todo México. Foto: Youtube @Gobierno de México

El programa ya detectó padecimientos crónicos mediante más de 11 millones de pruebas capilares de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de identificar casos urgentes que derivaron a hospitales del IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE. El gobierno aseguró que algunas de esas intervenciones evitaron muertes.

Pero el anuncio va más allá de las visitas médicas. El verdadero movimiento está en la credencialización. El gobierno abrió más de 2 mil módulos en el país para registrar a adultos mayores y personas con discapacidad al nuevo esquema sanitario.

Servicio Universal de Salud sería para todo México

"Vamos a empezar con los adultos mayores y después vamos a ir con toda la población, con todo el país", dijo Sheinbaum al explicar el esquema de credencialización para el nuevo servicio universal.

La presidenta sostuvo que la llave del modelo será el expediente médico digital interoperable. "Un médico en el IMSS podrá ver el expediente, aunque seas del IMSS-Bienestar", planteó. También anunció que personas inscritas en Salud Casa por Casa comenzarán a recibir recetas para surtir medicamentos directamente en centros de salud.

La promesa es ambiciosa: atención universal de urgencias sin importar derechohabiencia, continuidad de tratamientos, aunque cambie la afiliación institucional, acceso a vacunación universal y consultas en la unidad médica más cercana.

Dispensadores automáticos de medicina

Además, personal del programa podrá recetar 22 medicamentos para enfermedades crónicas, que se entregarán de forma gratuita mediante Tiendas del Bienestar en zonas rurales, dispensadores automáticos en ciudades y una red de farmacias de respaldo.