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Estados Unidos endurece discurso: equiparan al Cártel de Sinaloa con Hezbolá

El secretario del Tesoro de Estados Unidos advirtió sobre una mayor ofensiva contra organizaciones criminales y llamó a sus aliados a responder "con fuerza".

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Reuters.
Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Reuters.

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Hoy, durante la conferencia No Money for Terror en París, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que la administración intensificará la presión financiera y política contra las organizaciones criminales transnacionales.

"Se requerirá que nuestros socios en todo el mundo respondan con fuerza a la red de organizaciones terroristas que enfrentamos, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa".

La comparación del Cártel de Sinaloa con Hezbolá representa uno de los posicionamientos más agresivos emitidos recientemente por un alto funcionario de Washington y refleja el endurecimiento del discurso estadounidense frente al tráfico de drogas y el crimen organizado.

Las declaraciones ocurren además en un contexto de creciente presión política en Estados Unidos para ampliar las herramientas legales, financieras y de inteligencia contra los cárteles mexicanos, particularmente en medio del debate sobre seguridad fronteriza y combate al tráfico de opioides sintéticos.

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