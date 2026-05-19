Gobernación pide que no haya bloqueos ni se afecte a terceros .

Ante las movilizaciones convocadas para este miércoles en Ciudad de México, en donde se espera la participación de alrededor de 10 mil personas, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado respetuoso para que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros.

Pide que se eviten bloqueos o acciones que interrumpan el libre tránsito, el abasto, la actividad económica y la vida cotidiana de la población.

Al mismo tiempo, la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez, dijo reconocer el derecho a la libre manifestación y reiteró la importancia de garantizar la convivencia de los derechos de todas y todos, privilegiando el diálogo, la responsabilidad y la atención institucional.

Y es que, para este miércoles se espera una movilización transportistas y campesinos pertenecientes al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y a la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), para exigir atención a diversas demandas sociales y productivas.

Pero también se aseguró que participarán madres buscadoras y organizaciones civiles afines al movimiento.

Al respecto, David Estévez Gamboa, líder nacional de la ANTAC, señaló que se prevé la participación de entre 6 mil y 10 mil personas provenientes de al menos 20 estados del país.

En esta ocasión, se aseguró que los transportistas no ingresarán con unidades pesadas a las avenidas principales de la capital del país, para evitar contratiempos en las principales vialidades de la CDMX, toda vez que la movilización se llevará a cabo a pie, sobre Paseo de la Reforma, con una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Senado de la República.

De nueva cuenta, la Mega Marcha de Transportistas busca visibilizar y obtener respuestas a las problemáticas que afectan al sector productivo y a la población en general.

Así, entre sus principales demandas están mayor seguridad en carreteras y en todo el territorio del país; combate al robo al transporte de carga; justicia para transportistas asesinados y desaparecidos; apoyos urgentes al campo mexicano.

También, pensiones justas para adultos mayores; atención digna a los sectores de salud y educación, y alto a la corrupción y a la impunidad.

La ANTAC señaló que se espera la llegada de contingentes de entidades como Morelos, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala y Guerrero, entre otros.

En este sentido, la Secretaría de Gobernación reiteró su disposición permanente al diálogo con los sectores transportista y agrícola.

Aseveró que, a partir de las distintas mesas de trabajo que se han desarrollado con dichos sectores, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, mantiene abiertos los canales de comunicación y coordinación institucional para dar seguimiento a sus planteamientos, construir alternativas de atención y avanzar en soluciones dentro del ámbito de competencia de las dependencias correspondientes.