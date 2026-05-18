Secretaría de las Mujeres cumple un mes sin titular. ¿Quiénes podrían ocupar el cargo?

El pasado 16 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció en la conferencia matutina que la entonces titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, dejaría el cargo para regresar a las filas de Morena y ayudar a construir las alianzas para las elecciones de 2027.

Desde esa fecha, se prometió por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum que pronto nombraría a una nueva secretaria de las Mujeres, pero hasta este lunes 18 de mayo, eso no ha sucedido.

En conferencia matutina Sheinbaum informó que esta semana sería presentada la persona que supliría a Citlalli Hernández y que la tardanza se dio porque estaba analizando todos los perfiles de las mujeres que creía que podría ocupar el cargo y lograr un buen desempeño.

A pesar que la presidenta de México no dio nombres de los perfiles que analizó, en Ovaciones te hicimos un recuento de las mujeres que podrían cubrir esta vacante.

¿Qué perfil se necesita al frente de la Secretaría de las Mujeres?

La Secretaría de las Mujeres nació con la necesidad de contar con una dependencia que sea capaz de velar por los derechos de las mujeres y ver que los derechos que existen lleguen a todas en el país. Por ello la mujer que ocupe este cargo podría tener las siguientes profesiones:

Abogada: que tenga los conocimientos jurídicos para atender a las mujeres, pero también para plantear iniciativas de ley en favor de ellas.

que tenga los conocimientos jurídicos para atender a las mujeres, pero también para plantear iniciativas de ley en favor de ellas. Psicóloga : que tenga la capacidad de atender con perspectiva de género casos de violencia y establecer una línea terapéutica para ayudar a las mujeres.

: que tenga la capacidad de atender con perspectiva de género casos de violencia y establecer una línea terapéutica para ayudar a las mujeres. Trabajo Social / Ciencias Sociales : Para peritas, coordinadoras de redes comunitarias y enlace institucional.

: Para peritas, coordinadoras de redes comunitarias y enlace institucional. Administrativo / Gestión: Profesionales en administración pública o áreas afines para la gestión de programas sociales y convocatorias.

¿Qué mujeres podrían ocupar la Secretaría de las Mujeres?

Sasil de León Villard, actual senadora

Ha ocupado diversos cargos públicos en Chiapas y a nivel federal.

Dentro de su trayectoria se desempeñó como secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres en esa entidad, donde impulsó acciones relacionadas con igualdad de oportunidades, autonomía económica e inclusión social con perspectiva de género.

Ingrid Gómez Saracíbar, actual subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias

Ella se desempeña dentro de la propia Secretaría de las Mujeres, por lo que representa una opción vinculada a la continuidad institucional

Anais Burgos Hernandez, diputada federal

Otro de los perfiles mencionados es el de la diputada federal Anais Burgos Hernández, identificada públicamente como "Diputada del Pueblo" y es considerada para el cargo debido a que la mayoría de sus iniciativas son enfocadas a temas de género.

Malú Micher, senadora

La actual presidenta de la Comisión de Igualdad de Género es considerada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una funcionaria que siempre busca cuidar la perspectiva de género en las iniciativas de ley.