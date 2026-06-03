Secretario de Seguridad de Trump reconoce mayor cooperación de Sheinbaum que de AMLO

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación con Washington en materia de seguridad, en comparación con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el funcionario estadounidense afirmó que la actual relación con México ha permitido una mayor coordinación en temas de interés común, particularmente en el combate al crimen organizado y la seguridad fronteriza.

"Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso", declaró Mullin ante legisladores estadounidenses.

La declaración adquiere relevancia por tratarse de un integrante del gobierno de Donald Trump, cuya administración ha endurecido el discurso contra los cárteles mexicanos, la migración irregular y el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

SECRETARIO DE SEGURIDAD DE EU.

La declaración adquiere relevancia por tratarse de un integrante del gobierno de Donald Trump. Foto: EFE

Fricciones diplomáticas

Las palabras de Mullin llegan en un momento de fricciones diplomáticas entre ambos países por temas relacionados con seguridad, migración y soberanía, asuntos que han marcado parte de la relación bilateral durante los primeros meses del nuevo gobierno estadounidense.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum ha defendido una estrategia de colaboración con Estados Unidos, pero bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana. La presidenta ha rechazado en diversas ocasiones cualquier intento de intervención extranjera en territorio nacional y ha insistido en que la cooperación debe darse entre gobiernos en condiciones de igualdad.

El reconocimiento de Mullin contrasta con las críticas que sectores republicanos mantuvieron durante el sexenio de López Obrador, cuando legisladores y funcionarios estadounidenses cuestionaron la disposición del gobierno mexicano para actuar contra organizaciones criminales y reforzar la cooperación en seguridad.

Comparación de gobiernos de Sheinbaum y López Obrador

Más allá del elogio, la afirmación del funcionario estadounidense introduce una comparación directa entre los gobiernos de Sheinbaum y López Obrador en un tema sensible para la relación bilateral.

La declaración también envía una señal hacia Washington, donde la administración Trump busca mostrar resultados en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, dos de los principales ejes de su agenda.

Mientras continúan las diferencias públicas sobre diversos temas, el reconocimiento de Mullin apunta a que la coordinación operativa entre ambos gobiernos se mantiene activa y, según la percepción de Washington, atraviesa una etapa de mayor colaboración que la registrada durante la administración anterior.