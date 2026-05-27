Sedena atribuye baja delictiva a despliegue militar e inteligencia

El general de División Ricardo Trevilla Trejo presentó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el balance de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la estrategia nacional de seguridad pública. Informó que las fuerzas federales han detenido a 42 mil 766 presuntos delincuentes y asegurado 192 toneladas de drogas, además de 22 mil 413 armas.

El mando castrense sostuvo que la captura de generadores de violencia ha incidido en la disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto. Indicó que el decomiso de armamento representa 79 por ciento del total nacional. También expuso que la localización de 2 mil 325 laboratorios y áreas de concentración de metanfetaminas frenó una capacidad estimada de producción de 17 toneladas anuales.

Defendió la consolidación de la Guardia Nacional

Trevilla Trejo afirmó que estos resultados derivan de la modernización de capacidades de inteligencia e investigación, con sistemas de radiocomunicación cifrada, drones, equipos de detección y plataformas satelitales. Además, defendió la consolidación de la Guardia Nacional como eje de la política de seguridad, con personal militar transferido, nuevos oficiales egresados y unidades especializadas para operaciones de alto impacto.

SEDENA.

Trevilla Trejo defendió la consolidación de la Guardia Nacional como eje de la política de seguridad. Foto: Cuartoscuro

Estados con mayor cantidad de detenciones ligadas con el narcotráfico

En el desglose estatal, Sinaloa concentró buena parte de los resultados operativos, con 2 mil 263 detenidos, 28.6 toneladas de droga asegurada y 2 mil 214 laboratorios localizados. También reportó acciones relevantes en Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Jalisco y Guerrero, entidades prioritarias por concentrar más de la mitad de los homicidios dolosos del país.

El informe coloca a la Secretaría de la Defensa Nacional como operador central de la estrategia de seguridad del gobierno federal. La exposición del mando militar refuerza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sostiene que el impacto operativo busca traducirse en reducción de violencia y mejora en la percepción ciudadana sobre seguridad.