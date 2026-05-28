Segob llama a maestros de la CNTE a lograr acuerdos tras bloqueos en Circuito Interior

Luego que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el Circuito Interior, la Secretaría de Educación (Segob) emitió un comunicado en el que pidió de manera respetuosa que accedan a llegar a un acuerdo.

"La Secretaría de Gobernación hace un respetuoso llamado a las maestras y maestros a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, ante las afectaciones derivadas por bloqueos registrados en distintos sitios, particularmente en Circuito Interior". detalló.

En el escrito pidieron a los maestros evitar perjudicar a millones de ciudadanos, trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad de la Ciudad de México.

"Reconocemos el derecho a la libre manifestación, y reiteramos la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional", comenta.

La Segob afirmó que tanto ellos como la Secretaría de Educación tienen disposición de continuar con el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, en la búsqueda de soluciones que permitan avanzar en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población.

"Reiteramos que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática", detalló la Segob al cerrar el comunicado.

¿Cuáles son las demandas de los maestros de la CNTE?

Las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se centran en el pliego petitorio entregado al Gobierno Federal, que incluye protestas activas, bloqueos viales y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Sus exigencias principales son: