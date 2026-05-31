"La patria no se vende, la patria se ama y se defiende": Claudia Sheinbaum durante su segundo informe

Al ritmo del mariachi de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) inició la transmisión del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a 2 años de su triunfo, quien desde el Monumento a la Revolución se dio cita para rendir cuentas sobre sus dos años de gobierno hasta ahora.

Diversos gobernantes citados en cada una de las plazas públicas de los distintos estados del país, manifestaron su apoyo a la mandataria de la nación, quien llegó alrededor de las 11 y 10 minutos de la mañana sonriente y saludando al pueblo de México concurrido en la plaza del Monumento a la Revolución.

En punto de las 11:15 de la mañana comenzó la emisión de la llamada "Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria" de la mandataria, justo después de la entonación del himno nacional mexicano.

"Es la victoria de las mujeres de México (..) Comparezco de nuevo para rendir cuentas como siempre lo hemos hecho, de frente al pueblo y en la plaza pública" declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta se le va encima a Fox y a Calderón

La mandataria se permitió recordar los desafortunados hechos de represión durante el gobierno de Vicente Fox en San Salvador Atenco, maestros de Oaxaca y el fraude electoral de 2006, que en sus palabras " llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón Hinojosa."

durante el gobierno de Vicente Fox. "A diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del pasado contra el pueblo" aseguró durante la presentación de su segundo informe de gobierno.

Gobierno de Claudia Sheinbaum en números

Sheinbaum Pardo explicó que el bienestar de las mayorías es prioridad de la política pública de Morena. Incluso aseguró que la economía mexicana sigue estable y avanzando en pro de la ciudadanía. Aseguró que el salario mínimo creció un 154% con respecto a 2018.

Algunos de los logros mencionados por la presidenta de México durante su rendición de cuentas, fueron: