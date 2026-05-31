La mandataria expresó las principales prioridades de su gobierno durante su segundo informe
"La patria no se vende, la patria se ama y se defiende": Claudia Sheinbaum durante su segundo informe
Por: Citli Toribio
Al ritmo del mariachi de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) inició la transmisión del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a 2 años de su triunfo, quien desde el Monumento a la Revolución se dio cita para rendir cuentas sobre sus dos años de gobierno hasta ahora.
Diversos gobernantes citados en cada una de las plazas públicas de los distintos estados del país, manifestaron su apoyo a la mandataria de la nación, quien llegó alrededor de las 11 y 10 minutos de la mañana sonriente y saludando al pueblo de México concurrido en la plaza del Monumento a la Revolución.
En punto de las 11:15 de la mañana comenzó la emisión de la llamada "Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria" de la mandataria, justo después de la entonación del himno nacional mexicano.
"Es la victoria de las mujeres de México (..) Comparezco de nuevo para rendir cuentas como siempre lo hemos hecho, de frente al pueblo y en la plaza pública" declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta se le va encima a Fox y a Calderón
La mandataria se permitió recordar los desafortunados hechos de represión durante el gobierno de Vicente Fox en San Salvador Atenco, maestros de Oaxaca y el fraude electoral de 2006, que en sus palabras " llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón Hinojosa."
durante el gobierno de Vicente Fox. "A diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del pasado contra el pueblo" aseguró durante la presentación de su segundo informe de gobierno.
Gobierno de Claudia Sheinbaum en números
Sheinbaum Pardo explicó que el bienestar de las mayorías es prioridad de la política pública de Morena. Incluso aseguró que la economía mexicana sigue estable y avanzando en pro de la ciudadanía. Aseguró que el salario mínimo creció un 154% con respecto a 2018.
Algunos de los logros mencionados por la presidenta de México durante su rendición de cuentas, fueron:
- Aprobación de la semana laboral de 40 horas.
- Al cierre de 2026 los programas de Bienestar llegarán a 42 millones 980 mil 246 derechohabientes.
- Los repartidores por aplicación ya cuentan con prestaciones de ley.
Aumentó el récord de exportaciones.
200 mil nuevos espacios para educación Media Superior.
Los maestros de educación básica recibieron entre el 9% y 10% de aumento salarial que, según apunta es el doble de la inflación.
Habilitación de 70 quirófanos modernos.
Abasto de medicamentos al 85% y con referente al abasto de medicamentos relacionados con cáncer está al 95%.
Consolidación de IMSS Bienestar para personas sin seguridad social.
Expuso que una de sus prioridades es también la consolidación de trenes de pasajeros y nuevas vías férreas, que serían el sello de la Cuarta Transformación.