CNTE marcha al Zócalo con seis mil maestros

Con una participación inicial estimada en seis mil integrantes, la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició después de las 10:30 de la mañana del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

Se prevé que más contingentes se sumen al recorrido conforme avance la movilización. Al frente de la marcha al menos 20 integrantes portan tubos y mazos mientras avanzan sobre Paseo de la Reforma

¿Qué demandas plantea la CNTE en la huelga nacional?

Previo al inicio de la movilización, dirigentes y representantes de diversas secciones sindicales ofrecieron un pronunciamiento político en el que señalaron que la huelga nacional busca visibilizar las demandas del magisterio y de distintos sectores sociales.

Durante el mensaje, representantes de la Sección 7 de Chiapas destacaron que la jornada forma parte de una huelga nacional coordinada con actividades simultáneas en distintas entidades del país.

Asimismo, reiteraron las demandas centrales de la CNTE, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales, una jubilación digna y la defensa de la educación pública.

Los dirigentes también criticaron las políticas económicas y sociales del gobierno federal, además de cuestionar las inversiones relacionadas con la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que advirtieron que mantendrán movilizaciones y acciones de protesta durante el desarrollo del torneo.