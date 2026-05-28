Pide Sheinbaum respaldo total para la Selección rumbo al Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana de futbol de México rumbo al Mundial y pidió a la afición acompañar al equipo con entusiasmo y sin incidentes durante las actividades previas y los partidos del torneo.

"Que nos vaya bien con la selección. Darle todo lo mejor a nuestra selección".

Expresó la mandataria al hablar sobre el ambiente que espera el gobierno federal durante el evento internacional que comenzará en las próximas semanas.

Sheinbaum también llamó a mantener celebraciones tranquilas y respetar las reglas establecidas por la FIFA dentro y fuera de los estadios. "Siempre festejar en paz, tranquilos, la diversión siempre es bienvenida, la alegría es algo hermoso".

La presidenta recordó además las sanciones que en años recientes recibió México por gritos discriminatorios en estadios y pidió evitar conductas que puedan generar castigos para el país durante el Mundial.

"Evitar los gritos que de pronto se daban y que se sancionaron por parte de la FIFA".

La mandataria afirmó que el gobierno federal mantiene un esquema de coordinación nacional para reforzar la seguridad rumbo al Mundial 2026, ante la posibilidad de delitos asociados al evento, como trata de personas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas vinculadas al turismo masivo y la movilización internacional.

Sheinbaum explicó que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República mantienen vigilancia especial en temas relacionados con trata.

"La fiscalía y las fiscalías estatales están muy organizadas para poder detectar o que, si hay alguna denuncia, se pueda actuar en ese caso", señaló la mandataria al referirse a protocolos de atención e investigación durante el torneo.

El Plan Operativo Kukulcán ha permitido afinar protocolos mediante ejercicios prácticos en partidos recientes, que han servido para ensayar el arribo de delegaciones, funcionarios y mandatarios, así como sus traslados, hospedaje y los esquemas de resguardo.

Sheinbaum indicó que el dispositivo contempla seguridad física en coordinación con autoridades locales, principalmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Añadió que también operan mecanismos de vigilancia tecnológica en otras sedes alternas.

La presidenta indicó que el trabajo de seguridad contempla vigilancia preventiva y coordinación institucional para responder a incidentes relacionados con turismo internacional, movilidad, aglomeraciones y actividades financieras irregulares.