Semarnat detecta al menos 33 impactos ambientales en la planeación de Perfect Day en Mahahual

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detectó al menos 33 impactos ambientales si se construye el complejo "Perfect Day", de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

Luego que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena diera a conocer que no aprobarían el proyecto "Perfect Day" no iba a ser aprobado por la dependencia, emitió un comunicado en el explica los motivos.

En el texto afirma que encontró 33 impactos ambientales sin la presentación de medidas para mitigar, prevenir y compensar dichos impactos, entre los que destacan:

incidencia de vegetación de manglar dentro del predio;

dentro del predio; posibles afectaciones a ecosistemas arrecifales y acuáticos;

y acuáticos; impactos asociados a generación de aguas residuales, manejo de salmuera, residuos sólidos, ruido y remoción de vegetación ;

; a lteraciones hidrológicas derivadas de cimentaciones y estructuras;

derivadas de cimentaciones y estructuras; así como insuficiencia de las medidas propuestas para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales.

Otros factores que llevaron a la Semarnat a no aprobar "Perfect Day" fueron:

presencia de vegetación de manglar dentro de la poligonal del proyecto;

dentro de la poligonal del proyecto; posibles incumplimientos respecto de las distancias previstas en la NOM-022-SEMARNAT-2003 ; que se refiere a la protección de manglares por la proximidad de las obras;

; que se refiere a la protección de manglares por la proximidad de las obras; posibles afectaciones derivadas de intrusión salina asociadas a la Planta de Ósmosis Inversa;

Inversa; riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero;

del acuífero; insuficiencia de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental ;

; así como ausencia de análisis suficientes sobre posibles afectaciones a ecosistemas acuáticos y arrecifales dentro de la zona de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano;

de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano; la posible afectación de especies enlistadas en la NOM 059 de Semarnat ;

; y en relación con los arrecifes de coral si bien están en condiciones de vulnerabilidad, se están recuperando lentamente debido a impactos ambientales anteriores.

Además que en relación con el proyecto "Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado, Terminal Portuaria en Mahahual, Q. Roo", la Semarnat identificó la existencia de dos trámites distintos relacionados con el mismo objeto de intervención:

un Aviso de No Requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental;

de autorización en materia de impacto ambiental; y una solicitud de modificación de proyecto para modernización de infraestructura portuaria.

La Semarnat reiteró que:

"Las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público".

?? La #SEMARNAT informa que el procedimiento ambiental relacionado con el proyecto "Perfect Day" en Mahahual ha concluido conforme a derecho.



Como señaló la secretaria @aliciabarcena, el proyecto no será aprobado.



La protección de arrecifes, manglares y ecosistemas del Caribe... pic.twitter.com/lT8pHmYmmS — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 21, 2026

Añadió que también se veló por la protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano, los manglares, acuíferos y ecosistemas costeros del Caribe mexicano constituye una prioridad ambiental para el Gobierno de México.