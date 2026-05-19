"No se va a aprobar Perfect Day de Royal Caribbean": Semarnat

La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena informó que el proyecto "Perfect Day México" de Royal Caribbean no será aprobado por la dependencia.

"Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean, sabemos que la empresa está buscando decistirse, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar".

En una conferencia de prensa donde se presentaron los resultados de un diagnóstico Básico para los Residuos 2026, la funcionaria dio a conocer la noticia.

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, confirmó que el gobierno federal no aprobará el desarrollo "Perfect Day" debido al impacto ambiental que podría generar en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. ??



El proyecto había provocado preocupación entre ambientalistas y... pic.twitter.com/K4chpvWO3R — Ovaciones (@ovaciones) May 19, 2026

Sin dar más detalles, la titular de la Semarnat aclaró los rumores ante las muestras de desacuerdo de personas mexicanas pero también extranjeras quienes en recientes días han mostrado su descontento en redes sociales y una página de recolección de firmas.

¿De qué trata el proyecto Perfect Day?

La compañía Royal Caribbean planeaba desarrollar el parque en más de 90 hectáreas ubicadas en Mahahual, al sur de Quintana Roo, con una inversión cercana a los mil millones de dólares.

El complejo incluiría más de 30 toboganes acuáticos, piscinas, playas artificiales, restaurantes, bares y atracciones diseñadas para turistas internacionales que llegan en cruceros al Puerto Costa Maya.

La empresa busca replicar el modelo de éxito implementado en CocoCay, en Bahamas, un destino privado operado también por la naviera.

La apertura del parque estaría prevista para 2027 y tendría capacidad para recibir hasta 20 mil visitantes diarios, una cifra que ha generado preocupación debido a que Mahahual es actualmente una comunidad costera pequeña y con ecosistemas altamente sensibles.

Posicionamientos contra Perfect Day

En días posteriores, influencers, actores y personas habían mostrado su desacuerdo por la construcción de un parque acuático en las costas de Quintana Roo.

La organización Greenpeace también llamó a las personas a movilizarse y soltó un enlace en internet para juntar firmas, pues señalaron que el proyecto ponía en riesgo a miles de animales en peligro de extinción.