SEP pide a la CNTE instalar ya mesas técnicas de trabajo para atender sus demandas

Luego de que la mesa de negociación del gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no logró acuerdos, la Secretaría de Educación Pública aseguró que para el caso de Oaxaca, se realizó un balance de los apoyos para útiles y uniformes escolares, que representa un respaldo directo para niñas, niños y jóvenes de educación básica y llamó a establecer mesas técnicas de trabajo para avanzar en sus demandas.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, detalló que durante 2025 se otorgaron más de 682 mil apoyos para estudiantes de educación básica en la entidad, con una inversión superior a 829 millones de pesos, lo que permitió contribuir a la economía familiar y garantizar mejores condiciones para la permanencia escolar.

Becas para útiles y uniformes escolares

Agregó que para este año estos apoyos continuarán, con el propósito de evitar que la adquisición de útiles y uniformes escolares represente una carga económica para madres, padres y tutores.

MARIO DELGADO

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que para 2026 la mecánica de apoyo incorpora los montos que tradicionalmente gestionaba el magisterio oaxaqueño. Foto: Cuartoscuro

Delgado Carrillo señaló que para 2026 la mecánica de apoyo incorpora los montos que tradicionalmente gestionaba el magisterio oaxaqueño, por lo que en total las y los estudiantes de primaria contarán con un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares.

En el caso de preescolar, explicó, se mantendrán los apoyos para uniformes que se han otorgado de manera regular a las familias.

El titular de la SEP también destacó que entre 2025 y 2026 se adquirió mobiliario escolar para los 11 mil 630 planteles de educación inicial, básica y especial del estado de Oaxaca, con una inversión de más de 751 millones de pesos, mientras que se adquirieron equipos tecnológicos por un monto superior a los 511 millones de pesos.

Beca Universal Rita Cetina

Asimismo, destacó que las y los estudiantes de secundarias públicas seguirán recibiendo el respaldo de la Beca Universal Rita Cetina, que contempla mil 900 pesos bimestrales durante cinco bimestres, como parte de la política educativa orientada a garantizar el acceso, permanencia y continuidad de las trayectorias escolares.

SEP dice que cumple al 100% las demandas de la sección 22

Ante las demandas de la Sección 22, enfatizó que el gobierno de México cumplió al 100 por ciento los compromisos establecidos el año pasado en materia de basificación, recategorizaciones y contratación de nuevos egresados normalistas, lo que representa más de 6 mil 700 movimientos, los cuales equivalen a 700 millones de pesos.

CNTE.

Manifestantes de la sección 22 de Oaxaca se mantienen en paro indefinido en el centro histórico de la entidad. Foto: Cuartoscuro

En 2026, dijo, están en vías de trámite los movimientos para este año que tienen una bolsa equivalente a 800 millones de pesos a los que se comprometió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, las autoridades llamaron al magisterio a trabajar para establecer de manera urgente las mesas técnicas de trabajo comprometidas para la revisión de posibles reformas a la Ley del ISSSTE de 2007 y desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

Las negociaciones con el magisterio disidente continuarán este miércoles en la Secretaría de Gobernación.