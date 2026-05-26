Servicio Universal de Salud: Estos son los grupos prioritarios en credencialización

A través de la Conferencia del Pueblo, esta mañana el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark compartió algunos avances sobre la credencialización entorno a la integración del Servicio Universal de Salud.

El Servicio Universal de Salud, busca la atención de las y los mexicanos en cualquiera de las instituciones de esta área. Es decir, se busca homologar el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Y, aunque el servicio estará disponible para toda la ciudadanía, la presidenta apuntó que los primeros en poderse registrar, serán las minorías.

Según lo explicado por el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud y la presidenta de la república, en esta primera fase de registro, los grupos prioritarios de atención serán: Adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Cómo formar parte del Servicio Universal de Salud?

Acude al módulo más cercano a registrarte. Espera el contacto de 4 a 6 semanas para ir a recoger tu credencial. Al recibir tu credencial, descarga la aplicación oficial y obtén tu credencial digital.

SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD.

En la primera fase de registro, los grupos prioritarios de atención serán: Adultos mayores y personas con discapacidad. Foto: Youtube: Gobierno de México

Requisitos de registro para el Servicio Universal de Salud

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto.

Nota: Personas con discapacidad menores de 18 años, deberá ir acompañado de padre, madre o tutor, quienes también podrán ser credencializados.

El registro se llevará a cabo de acuerdo por la primera letra del apellido hasta el 14 de noviembre a través del sitio gob.mx/bienestar.

Semana 1 y 3 de cada mes

Letras: A,B, C, D, E, F, G, H, I, J,K,L

Días: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado

Semana 2 y 4 de cada mes

Letras: M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z y rezagados

Días: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado