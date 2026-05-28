Aclara Sheinbaum alcance de dichos de Pete Hegseth

Las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, deben leerse en su contexto y no como un mensaje directo hacia México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum quien afirmó que el funcionario estadounidense se refirió principalmente a países que participaron recientemente en un encuentro regional con el presidente Donald Trump.

"La declaración de ayer del secretario de Guerra de Estados Unidos hay que leerla bien", dijo Sheinbaum. "Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos distinta y está basada en un entendimiento que funciona todos los días".

La mandataria sostuvo que México mantiene coordinación permanente con Washington en materia de seguridad y combate al narcotráfico, aunque dejó claro que cualquier intento de intervención extranjera sería rechazado. "Frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, eso no lo podemos permitir", afirmó.

México mantiene soberanía y cooperación con Estados Unidos

Insistió en que su gobierno busca mantener una relación estable con Estados Unidos sin subordinación política ni militar.

"México es un país independiente, libre y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie".

Declaró Sheinbaum al defender la estrategia de seguridad de su gobierno y la cooperación con Washington bajo respeto al territorio nacional.

Sheinbaum señaló que la violencia y el tráfico de drogas requieren acciones de ambos lados de la frontera.

Aseguró que México mantiene resultados en la reducción de homicidios y en el combate al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero insistió en que Washington también debe enfrentar el consumo de opioides, el tráfico de armas hacia territorio mexicano y las redes de distribución de narcóticos dentro de su país.

"Es un problema de los dos lados y nos coordinamos porque es un problema común", sostuvo.

La presidenta insistió en que su gobierno busca mantener la mejor relación posible con Estados Unidos y descartó cualquier escenario de confrontación. Sin embargo, dejó claro que la cooperación en seguridad, comercio y fuerzas armadas tiene límites definidos por la soberanía mexicana.