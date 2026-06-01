Sheinbaum acusa injerencia en México de sectores ultraconservadores de EU; descarta a Trump

Al acusar a sectores del gobierno de Estados Unidos de intentar intervenir en asuntos políticos mexicanos mediante campañas de información relacionadas con el narcotráfico y la seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que esas acciones podrían estar vinculadas con intereses electorales rumbo a los comicios legislativos estadounidenses de 2026.

La mandataria afirmó que la principal respuesta de su gobierno será informar a la población sobre lo que considera una estrategia de injerencia. "Hay que tener claro cuál es esta intención, informar, que la gente esté bien informada y entender cómo es que sectores del gobierno de los Estados Unidos están queriendo utilizar a México para sus elecciones en noviembre del 26 o de plano interferir en nuestras elecciones", declaró durante su conferencia matutina.

Relaciones bilaterales y comunicación entre gobiernos

Aseguró que sectores de la ultraderecha en ambos países buscan deteriorar la relación bilateral entre ambos países, por lo que defendió la necesidad de mantener el diálogo con Washington sin renunciar a la defensa de la soberanía nacional.

La mandataria afirmó que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos a través de los canales diplomáticos y de seguridad. Señaló que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, mantiene contacto constante con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, mientras que las Fuerzas Armadas mexicanas sostienen coordinación con sus contrapartes estadounidenses. "Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con distintas áreas", sostuvo.

Yesterday, during the event marking two years since her historic electoral victory, President Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) reaffirmed Mexico´s commitment to addressing shared challenges with the United States:



"We will continue to collaborate to prevent drugs from crossing... pic.twitter.com/RLS2mvEdgp — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 1, 2026

Sheinbaum descartó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabece directamente las acciones que calificó como una ofensiva contra su gobierno. "Yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas", afirmó.

Presiones políticas y defensa de la soberanía nacional

En cambio, atribuyó esas presiones a grupos de ultraderecha que, dijo, rechazan las políticas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación y buscan obstaculizar la cooperación entre ambos países.

La presidenta sostuvo que México mantendrá disposición para trabajar con Washington en temas de comercio, migración y seguridad, pero advirtió que responderá cuando considere que existe injerencia en asuntos internos. Para ilustrar esa posición recurrió a una comparación entre vecinos que conviven de manera respetuosa, pero donde uno intenta intervenir en las decisiones del otro. "Vamos a seguir siendo buenos vecinos", expresó, al insistir en una política basada en el respeto mutuo.

Sheinbaum sostuvo que existe una tendencia a otorgar mayor credibilidad a instituciones estadounidenses que a las mexicanas y llamó a analizar el contexto detrás de diversas acusaciones difundidas en semanas recientes.

También señaló que su gobierno ha impulsado acciones contra delitos como el contrabando de combustibles y rechazó que esos temas puedan utilizarse para desacreditar a México o a su administración.

La presidenta citó las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, donde relata presiones del entonces embajador estadounidense John Gavin para actuar contra gobernadores mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico sin pruebas concluyentes.

Insistió en que mantendrá la comunicación directa con el presidente Donald Trump y expresó su expectativa de que prevalezca una relación de respeto entre ambos países. Sin embargo, sostuvo que México debe mantenerse alerta ante cualquier intento de intervención externa y reiteró que las decisiones políticas y electorales corresponden exclusivamente a los ciudadanos mexicanos.