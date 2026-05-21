Sheinbaum advierte riesgo legal para señalados por EU si salen de México

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente en el caso de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra actores políticos de Sinaloa al advertir que cualquier persona sujeta a mecanismos judiciales internacionales podría enfrentar detención si abandona México.

La declaración surgió al ser consultada sobre la situación del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, mencionados en el contexto del expediente abierto en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria precisó que cualquier eventual detención dependería de instrumentos legales vigentes y de la cooperación judicial internacional.

Poder ejecutivo no influye en consecuencias jurídicas de políticos sinaloenses

La presidenta evitó anticipar escenarios concretos sobre ambos políticos sinaloenses, pero dejó claro que las consecuencias jurídicas no dependen de decisiones políticas del Ejecutivo federal, sino de procedimientos formales entre autoridades competentes.

ROCHA MOYA. El gobernador sigue en su casa de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Sheinbaum rechazó tener comunicación con los exfuncionarios de Sinaloa que optaron por entregarse a autoridades estadounidenses. "Ya sabrán ellos por qué se entregaron", respondió al ser consultada sobre las razones detrás de esa decisión. La frase marcó distancia del gobierno federal frente a movimientos individuales de personas involucradas en el caso y reforzó la postura oficial de no intervenir en decisiones procesales personales.

El caso escaló después de que autoridades de Estados Unidos presentaron acusaciones contra exfuncionarios y actores vinculados al poder político sinaloense por presunta colaboración con estructuras criminales. La entrega voluntaria de algunos implicados a la justicia estadounidense modificó el escenario político y judicial, al trasladar parte del conflicto al terreno de la cooperación bilateral en seguridad y procuración de justicia.

Pruebas para procesos legales

Sheinbaum reiteró que en México la Fiscalía General de la República mantiene abierta su propia investigación. La presidenta sostuvo que cualquier acción dentro del país debe partir de pruebas y procedimientos legales nacionales.

Esa posición busca sostener la autonomía procesal mexicana frente a acusaciones impulsadas desde Washington, sin descartar colaboración institucional cuando existan mecanismos jurídicos aplicables.

El expediente se ha convertido en uno de los temas más sensibles en la relación bilateral en materia de seguridad. La posibilidad de consecuencias judiciales para figuras políticas activas dependerá del contenido de las investigaciones, de solicitudes formales entre gobiernos y de la evolución de los procesos abiertos tanto en Estados Unidos como en México.