Sheinbaum convoca a informe por dos años del triunfo electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la ciudadanía a participar en un acto público el 31 de mayo en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, donde dará a conocer los resultados de su primer año y medio de gobierno y conmemorará dos años del triunfo electoral que dio origen a su proyecto político.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria sostuvo que el encuentro servirá para informar sobre los avances de la administración federal y reiteró que su gobierno mantiene la defensa de las conquistas sociales y de la soberanía nacional. “Muchos resultados que compartir”, afirmó en la invitación.

Sheinbaum vinculó la continuidad de su proyecto con el respaldo ciudadano y aseguró que la transformación del país se sostiene en la participación popular.

“Esta transformación no la detiene nadie. Porque tiene una sola fuerza verdadera, la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo”, expresó.

La convocatoria ocurre en un momento en que el gobierno federal busca consolidar su narrativa sobre los resultados alcanzados durante la primera etapa del sexenio. Desde el inicio de su administración, la presidenta ha utilizado actos públicos y asambleas para presentar balances de gestión y reforzar los ejes políticos de su gobierno.

El acto está programado para las 11:00 horas y se desarrollará de manera simultánea en la Ciudad de México y en plazas públicas de las entidades federativas.

Se prevé que la presidenta presente un balance de los principales programas, obras y acciones impulsadas durante los primeros 18 meses de gobierno.