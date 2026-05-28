Sheinbaum ve riesgo de injerencia extranjera en elecciones mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí existe un riesgo real de intervención extranjera en las elecciones mexicanas y defendió que la reforma aprobada en el Congreso busque impedir ese tipo de injerencia. La mandataria sostuvo que el objetivo es garantizar que "en México decidimos las y los mexicanos".

"Entonces, si veo un riesgo real. Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México, sí", declaró la mandataria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Al posicionarse sobre la reforma que permitiría anular elecciones si se acredita intervención extranjera, Sheinbaum aseguró que existen antecedentes de financiamiento externo en México.

"Se demostró en el caso de mexicanos contra la corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada", afirmó.

La mandataria sostuvo que la reforma constitucional todavía requiere legislación secundaria para definir cómo se acreditaría una intervención extranjera y evitar criterios subjetivos.

"El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección, y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara", indicó.

Sin embargo, aclaró que aún falta desarrollar la legislación secundaria para definir bajo qué criterios podría acreditarse legalmente una intervención extranjera.

"El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección. Eso tiene que venir en la ley de manera muy clara", explicó.

Sheinbaum rechazó las acusaciones de la oposición, que sostiene que la reforma podría utilizarse para beneficiar políticamente a Morena o mantener el poder. "No hay nada más falso que eso", respondió.

Agregó que quienes se oponen a impedir la injerencia extranjera parecen estar a favor de permitirla. "Quien vota en contra de esta propuesta parece que está a favor de que haya intervención extranjera en las elecciones en México", sostuvo.

En otro momento de la conferencia, Sheinbaum respondió a versiones y artículos de opinión que hablan de una posible intervención estadounidense en México bajo el argumento del combate al narcotráfico.

La presidenta defendió la cooperación bilateral con Estados Unidos, pero dejó claro que México no aceptará subordinación. "México es un país independiente, libre y soberano. No somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie", afirmó.

La mandataria reconoció que México enfrenta problemas de violencia y delincuencia organizada, pero afirmó que su gobierno mantiene una estrategia de seguridad que ya muestra resultados. Citó como ejemplo la reducción de 49 por ciento en homicidios dolosos, dato que —dijo— proviene de las fiscalías de todo el país.

También insistió en que el problema del narcotráfico debe atenderse desde ambos lados de la frontera. Según Sheinbaum, Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en temas como el consumo de drogas, el tráfico de armas hacia México, y la distribución de drogas dentro de territorio estadounidense.

La presidenta hizo además un recuento histórico sobre las intervenciones extranjeras que ha enfrentado México, incluyendo la invasión estadounidense del siglo XIX y la intervención francesa.

Afirmó que la soberanía nacional ha costado