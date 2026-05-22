Sheinbaum descarta choque entre acuerdo europeo y revisión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea fortalece la posición comercial del país sin afectar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la cumbre bilateral en Ciudad de México, sostuvo que ambas relaciones forman parte de una misma estrategia de desarrollo económico.

En conferencia de prensa conjunta con líderes europeos, Sheinbaum informó que la próxima semana comenzarán conversaciones formales con representantes de Estados Unidos para la revisión del T-MEC. Afirmó que México mantiene una relación estratégica con Washington y al mismo tiempo busca fortalecer sus vínculos con Europa.

"No son contradictorios, al revés, fortalecen a México y fortalecen Europa y fortalecen también a Estados Unidos", declaró.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que la Unión Europea prevé invertir 5 mil millones de euros en México a través del programa Global Gateway, enfocado en infraestructura fuera del bloque europeo.

Señaló que ese monto equivale a 100 mil millones de pesos y lo describió como una base para atraer capital privado adicional.

El bloque europeo defendió el acuerdo como una herramienta para diversificar cadenas de suministro en un contexto de tensión comercial global.

Conferencia de prensa México–Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/iSUgLn9Upx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Von der Leyen sostuvo que el fortalecimiento del vínculo con México responde a una estrategia de estabilidad, previsibilidad y cooperación entre socios confiables. También ubicó el acuerdo dentro de la defensa del orden internacional basado en reglas.

Revisión del Senado

Sheinbaum sostuvo que el componente comercial fue diseñado para complementar ambas economías y no para sustituir mercados. Explicó que la lógica del acuerdo busca elevar el valor agregado dentro de México y alinear nuevas inversiones con el Plan México.

Añadió que el esquema también facilitará la expansión de empresas mexicanas en Europa.

La presidenta indicó que una parte del acuerdo deberá pasar por el Senado mexicano y anticipó un trámite sin mayores resistencias.

Presentó la alianza con Europa como una apuesta económica y política de largo plazo, mientras México entra en la fase formal de revisión comercial con Estados Unidos.