¿Hay crisis con Rusia? México descarta tensión por presuntos espías vinculados al Kremlin

El gobierno de México descartó que exista una tensión diplomática con Rusia luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos reportara la presencia en territorio mexicano de presuntos espías rusos con acreditación diplomática.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el procedimiento para autorizar personal de embajadas es el mismo para cualquier país y rechazó que el caso represente un conflicto internacional.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que las embajadas pueden solicitar la acreditación de personal vinculado con áreas de seguridad y que esas peticiones se revisan bajo criterios idénticos, sin importar la nacionalidad de la representación diplomática.

"A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar (a conocer) algunas nacionalidades. En general, para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, alguna gente que tiene la embajada solicita; se hace el mismo procedimiento", dijo.

Sheinbaum adelantó que la Cancillería ofrecerá información adicional sobre el mecanismo de acreditación, aunque insistió en que no existe un tratamiento especial para Rusia ni para ninguna otra nación.

La presidenta también rechazó que los reportes difundidos por autoridades estadounidenses deban interpretarse como un incidente diplomático entre ambos gobiernos.

Informe del Departamento de Estado sobre espionaje en México

"No tiene nada que ver con un asunto internacional, ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo".

La respuesta de la presidenta ocurrió después de que el Departamento de Estado difundiera el informe Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI, en el que asegura que Rusia mantiene una red de espionaje en México mediante agentes que ingresan al país con acreditación diplomática para obtener información de inteligencia sobre Estados Unidos.

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El documento afirma que "la presencia de altos espías rusos en México, haciéndose pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos, ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años".

También sostiene que la Ciudad de México ha servido como un centro de operaciones de la inteligencia cubana y como punto de contacto con integrantes del grupo independentista puertorriqueño Los Macheteros.

En más de cien páginas, el reporte presenta a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y acusa al gobierno de La Habana de desarrollar actividades de espionaje, inteligencia y redes de influencia para obtener información y desestabilizar a Estados Unidos.

Dentro de ese diagnóstico incorpora a México como uno de los espacios donde, según Washington, operan agentes de inteligencia rusos y cubanos.

Las declaraciones responden a versiones difundidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la presencia en México de diplomáticos rusos presuntamente ligados a tareas de inteligencia.

Sin confirmar o desmentir la identidad de las personas mencionadas, el gobierno mexicano sostuvo que el proceso de acreditación de funcionarios extranjeros forma parte de las prácticas habituales en las relaciones diplomáticas y se aplica bajo las mismas reglas para todas las embajadas.