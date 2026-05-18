Confirma Sheinbaum visita del rey de España a México; descarta reunión con él

En un movimiento que marca un nuevo momento en la relación bilateral tras el diferendo diplomático que llevó a excluir al monarca de su toma de posesión, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el rey de España, Felipe VI, visitará México.

Sheinbaum explicó que recibió la notificación de la visita durante la mañana del lunes y precisó que el viaje del jefe del Estado español está vinculado a un encuentro deportivo de la selección española en Guadalajara. Aclaró que aún se definirá el protocolo de recepción con la representación diplomática mexicana.

La mandataria justificó su decisión de no invitar al rey a su investidura al señalar que existía un agravio hacia México derivado de la reacción a la carta enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitó una reflexión sobre los abusos cometidos durante la Conquista.

Según Sheinbaum, la inconformidad no se limitó al trato hacia López Obrador, sino que alcanzó al pueblo mexicano. Sostuvo que la publicación de aquella comunicación en España detonó una campaña política y mediática adversa, lo que motivó su decisión de marcar distancia en ese momento.

La presidenta afirmó que el escenario cambió después de intercambios diplomáticos y culturales entre ambos países. Citó como señales de acercamiento el envío de exposiciones mexicanas a España, el reconocimiento del canciller español sobre abusos históricos y declaraciones del propio rey durante una visita a una muestra cultural mexicana.

"Es un momento completamente distinto", dijo Sheinbaum

La mandataria al insistió en que México mantendrá su postura de exigir reconocimiento histórico sobre los agravios del periodo colonial, no como ruptura diplomática, sino como una reivindicación de la identidad nacional y la dignidad histórica del país.

Sheinbaum rechazó que el desacuerdo hubiera significado una fractura formal entre ambas naciones. Afirmó que las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas continuaron activas y describió el episodio como una diferencia de visión histórica que comenzó a encauzarse mediante el diálogo.

En México, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se eligen por el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. https://t.co/FnLYaaXzwo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 18, 2026

La mandataria también descartó que reúna con el rey de España, dado que confirmó que viene al partido en Guadalajara.