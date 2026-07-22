Sheinbaum presume caída de homicidios y acelera obras en el Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia de seguridad en el Estado de México ha permitido reducir de manera sostenida la violencia, al informar que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 56 por ciento desde septiembre de 2024.

Durante la conferencia matutina encabezada en Toluca, la mandataria también presentó avances en infraestructura, salud y proyectos hidráulicos para la zona oriente de la entidad.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 6.6 casos diarios en septiembre de 2024 a 2.8 en julio de 2026. Agregó que los delitos de alto impacto disminuyeron 40 por ciento en el mismo periodo.

Entre los delitos con mayores reducciones destacan el robo de vehículo con violencia, que bajó 59 por ciento; el secuestro, la extorsión y el robo en distintas modalidades también registraron descensos, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gabinete de Seguridad.

#MañaneraDelPueblo | En Toluca, la presidenta @Claudiashein destaca disminución de 58 por ciento en homicidio doloso en el Estado de México desde septiembre 2024.



La estrategia de seguridad avanza con presencia territorial, coordinación, atención a las causas de la violencia y... pic.twitter.com/fNDpBRD5wh — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 22, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó los resultados al despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales, así como a la Operación Enjambre, mediante la cual han detenido a funcionarios municipales presuntamente vinculados con grupos delictivos.

Harfuch informó además que las autoridades aseguraron y retiraron más de tres mil 300 máquinas tragamonedas ilegales utilizadas como mecanismo para el lavado de dinero y la obtención de recursos por parte de organizaciones criminales.

Infraestructura para el oriente mexiquense

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, presentó el avance de diversas obras prioritarias en el oriente del Estado de México, entre ellas vialidades, transporte y proyectos urbanos destinados a mejorar la movilidad de millones de habitantes.

El funcionario explicó que las obras forman parte del programa integral impulsado por el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México para reducir rezagos históricos en municipios con alta densidad poblacional.

Agua para una de las zonas con mayor rezago

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, informó sobre los proyectos para incrementar el suministro de agua potable mediante rehabilitación de pozos, modernización de redes e infraestructura hidráulica.

El objetivo, señaló, es mejorar el acceso al agua en municipios del oriente mexiquense, donde el crecimiento urbano ha presionado durante años los sistemas de abastecimiento.

Salud: hospitales y equipamiento

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó el avance de hospitales, clínicas y unidades médicas contempladas dentro del programa para fortalecer la atención médica en el Estado de México.

El funcionario explicó que la estrategia incluye ampliación de infraestructura hospitalaria, equipamiento y fortalecimiento del personal médico para responder a la demanda de una de las entidades con mayor población del país.

Inteligencia artificial para atender emergencias

Durante la conferencia también se presentó el funcionamiento de los asistentes virtuales "Ceci" y "K8", desarrollados para fortalecer la atención ciudadana desde el C5 del Estado de México mediante herramientas de inteligencia artificial que agilizan la recepción y canalización de reportes de emergencia.