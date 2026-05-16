Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México: afirma Sheinbaum

"Ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, en el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y ante la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha Moya.

En un evento que tuvo durante la inauguración de la Unidad Académica de Kanansín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Yucatán, la mandataria federal sentenció que ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación a México.

"Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo, y por eso, jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás, y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán.

"Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México", declaró.

Aseguró que la autonombrada cuarta transformación "es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo": "Como decimos, nosotros no mentimos, nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México".

Más temprano, fue abordada por la prensa para cuestionarle sobre las entregas que hicieron los ex funcionarios de Rubén Rocha Moya ante el gobierno de Estados Unidos, tras ser acusados por presuntos vínculos con el crimen organizado y omitió hablar del tema.

Cronología del caso Sinaloa: