"Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria": afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria".

Lo anterior, al inaugurar este domingo el nuevo Hospital General Dr. Agustín O´Horán, en Yucatán, donde defendió el modelo de atención gratuita y anunció nuevas inversiones en infraestructura hospitalaria.

Durante su mensaje, la mandataria sostuvo que el acceso a servicios médicos no debe depender de la capacidad económica de la población y afirmó que el sistema de salud público vive una transformación.

"La salud no es una mercancía ni un negocio. La salud es un derecho del pueblo de México", dijo.

Sheinbaum informó que desde la creación del IMSS-Bienestar se han basificado 55 mil 572 trabajadores del sector salud, además de contratarse 8 mil 543 médicos especialistas y 9 mil 60 médicos familiares y generales.

Añadió que en 2026 se prevé la contratación de cerca de 14 mil especialistas y que 20 mil médicos generales ingresaron al sistema público de formación.

Señaló que desde octubre de 2024 se han concluido 29 proyectos hospitalarios en el país: siete del IMSS, 18 del IMSS-Bienestar y cuatro del ISSSTE.

El futuro de la salud en México

También anunció que durante su administración se construirán 50 hospitales nuevos, se ampliarán 47 unidades médicas y se intervendrán otros 55 hospitales, con una inversión estimada de 181 mil millones de pesos.

Respecto a la operación del sistema, afirmó que el IMSS-Bienestar pasó de 37.3 millones de consultas médicas en 2023 a 51.2 millones en 2025, con una meta de 60 millones para 2026.

Sobre medicamentos, indicó que desde agosto de 2025 se han distribuido más de 205 millones de piezas y que el abasto de medicamentos oncológicos alcanza 93%.

Sheinbaum criticó a administraciones anteriores por el deterioro del sistema público de salud.

"Los mismos que hoy critican son quienes durante años abandonaron hospitales, dejaron sin medicamentos a millones y quisieron convertir la salud en un privilegio para unos cuantos", afirmó.

La presidenta también defendió el uso de ingenieros militares en la construcción del nuevo hospital y aseguró que la obra refleja la capacidad del Estado para desarrollar infraestructura pública.

El Hospital General Dr. Agustín O´Horán fue inaugurado en Mérida con la presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y autoridades federales del sector salud.

Sheinbaum vinculó la política de salud con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación y afirmó que el actual gobierno prioriza derechos sociales frente a intereses privados. "Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza y damos resultados", expresó.

Inauguración del Hospital General "Dr. Agustín O'Horán" IMSS-Bienestar. Mérida, Yucatán https://t.co/YSiI99mdfv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 17, 2026

El acto concluyó con el corte del listón inaugural del Hospital General Dr. Agustín O´Horán, acompañada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y funcionarios del sector salud federal.