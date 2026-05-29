Sheinbaum impulsa canteras y futbol femenil rumbo al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a las cuatro ganadoras del concurso organizado en el marco de las actividades del Mundial 2026 y aprovechó el acto para impulsar una visión del fútbol como herramienta de desarrollo social.

Frente a las finalistas, la mandataria sostuvo que el talento deportivo debe encontrar oportunidades desde las comunidades más alejadas del país.

Sheinbaum destacó el esfuerzo de las jóvenes participantes y afirmó que representan "su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte y amor por lo que hacen".

Además, subrayó que las ganadoras no representan a una autoridad o gobierno, sino al país.

"Van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen", expresó.

Durante el encuentro, la mandataria adelantó que en los próximos días se presentarán las acciones impulsadas por distintas dependencias federales con motivo de la Copa del Mundo.

Explicó que el objetivo es que el torneo deje beneficios permanentes para la población y no se limite a la llegada de visitantes o a la actividad económica vinculada al fútbol.

La presidenta también lanzó un llamado a los clubes del país para ampliar sus procesos de formación.

"Sería muy importante que todos los clubes de fútbol en México tuvieran sus propias canteras, tuvieran sus escuelas de fútbol, que formaran desde abajo", señaló.

Agregó que niñas, niños y jóvenes de cualquier región deben tener posibilidades reales de integrarse a equipos profesionales y, eventualmente, a las selecciones nacionales.

Las cuatro finalistas agradecieron el reconocimiento y coincidieron en la necesidad de seguir impulsando el futbol femenil. Desde Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, las jóvenes compartieron experiencias personales ligadas al deporte y destacaron que espacios de este tipo amplían las oportunidades para nuevas generaciones de futbolistas mexicanas.

Durante el acto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México busca convertir la Copa Mundial de 2026 en un evento con alcance comunitario y anunció que se rehabilitaron más de 500 canchas de fútbol como parte de las acciones impulsadas alrededor del torneo.

Señaló que el proyecto busca romper barreras históricas en el acceso al deporte y fortalecer la participación de niñas y jóvenes.

"El futbol no tiene sexo, no tiene dueño, no tiene fronteras, es del pueblo y es de las niñas y de las mujeres", sostuvo.

La mandataria capitalina informó que 316 canchas fueron rehabilitadas por el gobierno local y el resto por las alcaldías. También adelantó que habrá 18 festivales futboleros distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con pantallas, actividades culturales y eventos deportivos para seguir los partidos del Mundial.

Entrego el boleto que la FIFA me obsequió para la inauguración del Mundial a una joven mexicana apasionada del fútbol como un gesto simbólico para reconocer a las mujeres que abren camino y representan con orgullo a nuestro país. Este acto también refleja la importancia de que el... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó una nueva versión de la canción "La niña futbolista", obra original de Ignacio Silva. La pieza fue interpretada por Julieta Venegas junto con un ensamble coral integrado por jóvenes del Conservatorio Nacional de Música y otras agrupaciones invitadas.