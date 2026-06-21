Sheinbaum anuncia inversión para fortalecer la CFE y ampliar la capacidad eléctrica en México

La expansión de la capacidad eléctrica y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) marcaron la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Baja California, donde inauguró una nueva central de ciclo combinado en Mexicali y anunció inversiones para reforzar la infraestructura energética de la región.

Durante el acto, la mandataria afirmó que la nueva planta ayudará a garantizar el suministro eléctrico en una de las zonas con mayores temperaturas del país, donde la demanda se dispara durante el verano por el uso intensivo de aire acondicionado.

Sheinbaum destacó que la central permitirá fortalecer el servicio para hogares y empresas de Mexicali, además de respaldar la estabilidad del sistema eléctrico en la península.

También informó que la CFE sustituirá alrededor de 4 mil postes en la entidad para reducir interrupciones en el suministro.

Uno de los anuncios centrales fue el plan para incorporar alrededor de 32 mil megawatts adicionales al Sistema Eléctrico Nacional. De esa capacidad, 22 mil megawatts corresponderán a proyectos de energías renovables, principalmente solares y eólicos, combinados con infraestructura que permita mantener la estabilidad de la red.

La inauguración sirvió también para relanzar la defensa del modelo energético impulsado por la Cuarta Transformación. Sheinbaum sostuvo que durante décadas el sector eléctrico avanzó hacia una privatización gradual que debilitó a la empresa estatal y favoreció contratos que consideró desventajosos para el país.

Según explicó, las reformas impulsadas por su administración devolvieron a la CFE el carácter de empresa pública y recuperaron la prioridad de sus plantas dentro del despacho eléctrico nacional.

La presidenta aprovechó la ceremonia para reconocer el trabajo de los empleados de la empresa pública. Recordó la respuesta de la CFE durante emergencias como las tormentas registradas recientemente en la Huasteca y la crisis energética provocada por el aumento del precio del gas en Texas.

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Mexicali, Baja California https://t.co/gpEft16R8l — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

Plan de expansión y fortalecimiento de la CFE

La mandataria recordó que cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia, la CFE generaba cerca del 30 por ciento de la electricidad del país. Al concluir ese sexenio, la participación alcanzó 54 por ciento y la meta del actual gobierno es elevarla hasta 60 por ciento.

Sheinbaum, quien recordó su trayectoria académica en física e ingeniería energética, afirmó que la política eléctrica de su gobierno se basa en tres principios: soberanía nacional, sustentabilidad ambiental y justicia social.

La presidenta también destacó el papel de las mujeres dentro del sector energético. Reconoció a Emilia Calleja como la primera directora general de la CFE y resaltó el trabajo de la secretaria de Energía, Luz Elena González, durante la puesta en marcha de los nuevos proyectos estratégicos del país.

Durante su gira por la frontera norte, Sheinbaum también supervisó los avances del Hospital General de Zona de San Luis Río Colorado, en Sonora.

La presidenta recorrió las instalaciones junto con autoridades federales y estatales para revisar el estado de la obra y su incorporación a la red de atención médica pública, uno de los proyectos prioritarios para ampliar la cobertura de salud en la región.