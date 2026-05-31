Sheinbaum llama a defender la soberanía tras presiones de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el acto por los dos años de la victoria electoral para lanzar un mensaje de defensa de la soberanía nacional frente a lo que describió como intentos de injerencia desde Estados Unidos.

Ante miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, la mandataria afirmó que México mantendrá la cooperación bilateral en materia de seguridad, pero rechazó cualquier acción que vulnere la autonomía de las instituciones mexicanas. "Cooperación no significa subordinación; colaboración no significa sometimiento", sostuvo.

Sheinbaum vinculó ese posicionamiento con la investigación abierta tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que participaban en una visita a un laboratorio clandestino en Chihuahua y con solicitudes de extradición promovidas desde autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos. "México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos", afirmó.

Ofensiva mediática

La presidenta acusó además la existencia de campañas digitales y operaciones de desinformación impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales. Según dijo, esos esfuerzos buscan debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación y modificar la percepción pública sobre la realidad política del país.

RENDICIÓN DE CUENTAS.

La presidenta acusó además la existencia de campañas digitales. Foto: Cuartoscuro

Como respuesta, convocó a la ciudadanía a participar en asambleas informativas en plazas públicas para difundir el mensaje de defensa nacional. "México es un país libre, independiente y soberano", dijo ante los asistentes.

Resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum hasta ahora

El mensaje marcó el tono central de la ceremonia. Aunque presentó resultados económicos, avances en programas sociales, infraestructura, salud y educación, la defensa de la soberanía ocupó el tramo más extenso y político de su intervención.

Sheinbaum aseguró que México vive una etapa de estabilidad económica, ampliación de programas sociales y fortalecimiento de la soberanía nacional. Durante el acto "Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria", en el Monumento a la Revolución, presentó un balance de sus primeros 20 meses de gobierno y reivindicó la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador