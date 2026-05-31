Llama Sheinbaum a la movilización en defensa de la soberanía

Las banderas de México ondeaban bajo un cielo abierto de domingo al mediodía. En el ambiente, el recuerdo de héroes, invasiones y traidores a la patria volvía ominoso el escenario cuando Claudia Sheinbaum llevó el discurso hacia un terreno que rebasó por completo la rendición de cuentas: los agentes estadounidenses, la soberanía nacional y el riesgo de una intervención disfrazada de cooperación.

Hasta ese momento, el acto en el Monumento a la Revolución avanzaba por la ruta prevista. La Presidenta enumeraba programas sociales, hospitales, carreteras, becas y cifras económicas frente a miles de simpatizantes reunidos para escuchar el balance de sus primeros 20 meses de gobierno.

La palabra soberanía comenzó a repetirse como un hilo conductor cada vez más visible. Primero aparecieron las referencias al pasado neoliberal. Después las críticas a la relación que mantuvieron gobiernos anteriores con Washington. Más tarde llegaron las menciones a agentes estadounidenses operando en territorio mexicano y a solicitudes de extradición contra políticos nacionales. El clima dejó de ser el de un informe administrativo.

Desde el templete, Sheinbaum sostuvo que México no aceptará injerencias extranjeras y acusó la existencia de campañas digitales impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales para debilitar a su gobierno. En la narrativa presidencial, las presiones externas y la oposición interna aparecieron unidas dentro de una misma disputa política.

Sobre Rubén Rocha Moya

El nombre de Sinaloa también flotó sobre la explanada. Mientras Claudia Sheinbaum denunciaba presiones externas y cuestionaba las solicitudes de extradición promovidas desde Estados Unidos contra un gobernador y un senador mexicanos, integrantes de Mexicanos Gritan desplegaron una lona en un edificio cercano al Monumento a la Revolución con señalamientos contra Rubén Rocha Moya.

La imagen terminó dialogando con el propio discurso presidencial: abajo, la Sheinbaum advertía sobre riesgos de injerencia y defendía la soberanía nacional; arriba, la oposición colocaba en el paisaje del acto uno de los casos que hoy alimentan la confrontación política entre Washington, el oficialismo y sus adversarios. La lona recordaba que una de las disputas políticas más incómodas para el oficialismo sigue teniendo nombre propio y continúa proyectándose sobre el debate público.

Sheinbaum llamó a organizar asambleas informativas en plazas públicas para defender la soberanía nacional. El informe dejó de mirar exclusivamente los logros de gobierno y comenzó a proyectar una batalla política hacia adelante. La rendición de cuentas se transformó en movilización.

Cifras de crecimiento, inversión o empleo

Los aplausos más intensos ya no acompañaban cifras de crecimiento, inversión o empleo. Llegaban cuando la Presidenta pronunciaba palabras como independencia, intervención o dignidad nacional.

Antes del inicio del acto, las pantallas gigantes instaladas alrededor del Monumento a la Revolución enlazaron con plazas públicas de todo el país donde simpatizantes y militantes seguían el informe presidencial.

La transmisión enlazó a 31 entidades del país. Coahuila fue la única entidad que no apareció en los enlaces nacionales debido al proceso electoral en curso. En el resto del país, los gobernadores morenistas encabezaron las concentraciones convocadas para seguir el informe, mientras que en los estados gobernados por la oposición esa tarea quedó en manos de los delegados federales del Bienestar, encargados de conducir los actos locales y transmitir el respaldo territorial al mensaje presidencial.

Desde distintos estados aparecieron contingentes reunidos frente a escenarios improvisados, banderas mexicanas y mensajes de respaldo a la Cuarta Transformación. La transmisión buscó proyectar una imagen de presencia nacional y acompañamiento simultáneo al mensaje que Claudia Sheinbaum pronunciaría minutos después desde la capital.