Sheinbaum llama narcogobierno al periodo de Calderón

Esta mañana, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su informe de rendición de cuentas a 2 años del triunfo en las elecciones que darían inicio a su gobierno. Algo que llamó la atención fueron las críticas que emitió tanto al gobierno del ex presidente Vicente Fox, como al de Felipe Calderón Hinojosa.

Y es que pese a que en diversas ocasiones se les ha citado, en esta ocasión llamó por primera vez "narcogobierno" al periodo de Felipe Calderón Hinojosa, acusándolo así de haberse aliado con un cártel de droga en su entonces llamada "lucha contra el narco", que dejó miles de muertos.

"No olvidemos, que durante el Gobierno de Fox, se vivió la cruel represión a los pobladores de San Salvador Atenco y la brutal represión a los maestros de Oaxaca; por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre fue el fraude electoral de 2006, que llevó a la Presidencia al espurio de Felipe Calderón, quien llenó al país de Muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco en la que la alianza con un cartel de droga fue demostrada con creces. Ése fue el narcogobierno", expuso la mandataria

"Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en territorio.

No olvidemos el pacto del operativo Rápido y Furioso que permitió la entrada de miles de armas de alto poder con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabaron con la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos." Fueron las palabras de la presidenta.

"Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria"

Durante su discurso titulado "Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria" , la mandataria enfatizó que durante su gobierno, nunca se defenderá la corrupción o colusión con el crimen organizado.

Mencionó, que para eso se vale de las instituciones de la república, como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial (PJ).

"Tan firme ha sido el combate a la corrupción y a la colusión con la delincuencia que se ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos cuando se ha comprobado su vinculación con actividades criminales", señaló. Después, la mandataria alertó que se encuentra en medio de una campaña mediática poco favorecedora.

Sheinbaum responde a ofensiva mediática

"Desde hace algunos meses, hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad. Detrás de ellas están los sectores conservadores nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales, han cambiado de rostro, pero no de propósito" explicó.

Declaró que hoy existen campañas de desinformación que buscan menospreciar los logros de su gobierno y el del presidente, Andrés Manuel López Obrador.