Sheinbaum evita hablar sobre Gerardo Mérida y Enrique Díaz tras entregarse en EU

Luego de que el pasado viernes 15 de mayo se dio a conocer que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, ex funcionarios de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se entregaron en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo evitó hablar del tema.

Este sábado 16 de mayo, durante su llegada a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 en Mérida, Yucatán la mandataria fue cuestionada por la prensa.

Los medios le preguntaron sobre Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz ex funcionarios del gobernador que presuntamente se entregaron a las autoridades de Estados Unidos tras ser incluidos en una lista de personas que presuntamente tuvieron nexos con el crimen organizado.

"¿Qué información tiene de la entrega de los funcionarios de Sinaloa?", se le preguntó sin obtener respuesta.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder sobre los ex funcionarios de Sinaloa bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya que se entregaron en EU: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz.



Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/FJtkIwszuc — Azucena Uresti (@azucenau) May 16, 2026

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega son considerados dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco y su entrega agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.

Cronología del caso Sinaloa: