La Presidenta no respondió a la prensa cuando le pidieron su postura sobre los hombres clave de Rubén Rocha
Sheinbaum evita hablar sobre Gerardo Mérida y Enrique Díaz tras entregarse en EU
Por: Redacción
Luego de que el pasado viernes 15 de mayo se dio a conocer que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, ex funcionarios de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se entregaron en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo evitó hablar del tema.
Este sábado 16 de mayo, durante su llegada a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 en Mérida, Yucatán la mandataria fue cuestionada por la prensa.
Los medios le preguntaron sobre Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz ex funcionarios del gobernador que presuntamente se entregaron a las autoridades de Estados Unidos tras ser incluidos en una lista de personas que presuntamente tuvieron nexos con el crimen organizado.
"¿Qué información tiene de la entrega de los funcionarios de Sinaloa?", se le preguntó sin obtener respuesta.
Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega son considerados dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco y su entrega agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.
Cronología del caso Sinaloa:
- Junio 2021: Rubén Rocha Moya gana la gubernatura de Sinaloa en medio de señalamientos sobre supuesta intervención de grupos criminales.
- 25 de julio 2024: Captura de Ismael "El Mayo" Zambada en EU, quien alega en una carta haber sido emboscado en una reunión en Culiacán, mencionando la supuesta presencia de Rocha Moya.
- De 2024 a 2026: Aumento de violencia interna y primeras denuncias formales en México contra el gobernador.
- 29 de abril 2026: EU acusa formalmente a Rocha Moya y nueve funcionarios más en Nueva York por narcotráfico asociado a "Los Chapitos".
- Mayo 2026: Rocha Moya solicita licencia al cargo, mientras la FGR reactiva investigaciones por presuntos nexos con el narco y homicidios, y se reportan entregas de funcionarios clave en EU
- Mayo de 2026: Se da a conocer la detención de dos de las personas que estaban en la lista de Estados Unidos acusados de tener nexos con el crimen organizado: Gerardo Mérida y Enrique Díaz, encargados de Seguridad y Finanzas, respectivamente.
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