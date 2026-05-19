Sheinbaum perfila filtros contra infiltración criminal en candidaturas

El gobierno mexicano alista una propuesta para establecer mecanismos que eviten vínculos entre actores políticos y grupos delictivos, al sostener que el blindaje institucional frente a la delincuencia debe trascender a todos los partidos políticos y no limitarse a reglas internas de una sola fuerza política, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No solo es un asunto de Morena, es un asunto de garantizar que no haya colusión con algún grupo delictivo. Ya Morena ya dijo lo que va a hacer, no sé si los otros partidos lo han dicho, por cierto, pero es muy importante en todos los sentidos", dijo.

Desde Palacio Nacional, subrayó que cualquier evaluación sobre perfiles bajo investigación debe respetar el principio de presunción de inocencia.

Indicó que si existe una carpeta de investigación contra alguna persona, corresponderá a las instancias competentes determinar responsabilidades, sin juicios anticipados desde el poder político.

Sostuvo que la ciudadanía también actúa como filtro político al momento de votar y defendió la capacidad del electorado para identificar trayectorias cuestionables.

La mandataria abordó también la problemática de la extorsión tras señalamientos de la Coparmex sobre persistencia del delito en municipios como Tala, Zapopan y Guadalajara, además de zonas fronterizas con Estados Unidos. La organización empresarial estimó que 31% de las extorsiones no se denuncian por temor de las víctimas.

En 12 años de gobiernos neoliberales se construyeron 9 mil camas de hospital, en los gobiernos de la transformación alcanzaremos más de 16 mil, un incremento de 80%.

https://t.co/Yzt0bXjcQx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 19, 2026

Sheinbaum respondió que el marco legal cambió y ahora cualquier denuncia presentada a través del 089 obliga a las fiscalías estatales a iniciar investigaciones sin que la víctima tenga que acudir personalmente al Ministerio Público ni ratificar la acusación, con el objetivo de reducir barreras de denuncia y acelerar la persecución del delito.

La presidenta adelantó que el gabinete de seguridad detallará en próximos informes el número de detenciones vinculadas con extorsión, las regiones donde el delito ha disminuido y las acciones para frenar llamadas criminales desde centros penitenciarios, una modalidad que identificó como fuente relevante de extorsión telefónica.