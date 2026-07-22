Polémica por examen de la UNAM llega a Palacio: Sheinbaum advierte que la IA cambió la forma de evaluar

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el desarrollo de la inteligencia artificial obliga a las instituciones educativas a adaptar sus métodos de evaluación, luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició una investigación por presuntas irregularidades en su examen de admisión para licenciatura aplicado en línea.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que corresponde a la propia universidad atender el caso, al recordar que la UNAM es una institución autónoma y tiene la facultad de determinar cómo aplica sus procesos de ingreso.

"La UNAM es una institución autónoma. Ellos toman la decisión de cómo hacer el examen. Evidentemente, desde mi punto de vista, no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea", afirmó.

Sheinbaum consideró que el uso de herramientas de inteligencia artificial está transformando la manera de enseñar y evaluar el aprendizaje, por lo que las instituciones deberán modificar sus procedimientos para garantizar que los resultados reflejen el conocimiento real de los estudiantes.

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La presidenta también hizo un llamado a quienes buscan ingresar a instituciones de educación superior para evitar cualquier práctica deshonesta durante los procesos de admisión.

Impacto de la inteligencia artificial en métodos de evaluación educativa

"A todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión, pues a que no se haga ningún tipo de trampa", expresó.

La mandataria explicó que el impacto de la inteligencia artificial ya obliga a replantear las formas tradicionales de evaluación. Recordó que muchos docentes han dejado de confiar exclusivamente en trabajos elaborados fuera del aula, debido a la facilidad con la que estas herramientas pueden generar contenidos.

En ese contexto, señaló que diversas instituciones han retomado los exámenes orales, las evaluaciones presenciales y otros mecanismos para medir el aprendizaje de los estudiantes.

"Hoy ha cambiado mucho la manera de enseñar a partir de la inteligencia artificial... está regresando a los exámenes orales, a los exámenes en salón de clase o algún otro mecanismo para poder evaluar el conocimiento de los estudiantes", indicó.

Sheinbaum añadió que el debate no se limita a la educación superior. Expuso que en distintos países también se observa un regreso al uso de libros impresos, la escritura manual y la lectura tradicional en la educación básica, con el propósito de evitar un uso excesivo de la inteligencia artificial y preservar habilidades fundamentales de aprendizaje.

Las declaraciones se producen después de que el rector de la UNAM ordenó investigar las denuncias de aspirantes que aseguraron que algunos participantes habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial durante el examen de admisión en línea, un caso que reabre el debate sobre los desafíos que enfrenta la evaluación académica frente al avance de estas tecnologías.