Sheinbaum presume resultados y defiende viabilidad de la 4T

Con cifras de empleo, inversión, programas sociales y obra pública, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó los resultados de su administración y defendió la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación durante la rendición de cuentas celebrada en el Monumento a la Revolución.

La mandataria afirmó que la inversión extranjera directa alcanzó 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, cifra que representa un crecimiento de 10.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

También destacó una tasa de desempleo de 2.5 por ciento y la creación de 669 mil empleos formales. "México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo", sostuvo.

Aumento del salario mínimo

En materia laboral, Sheinbaum aseguró que el salario mínimo pasó de 2 mil 650 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, mientras que el salario promedio alcanzó niveles históricos.

Además, resaltó la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social y la aprobación de la jornada laboral de 40 horas.

SEGUNDO INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

En salud, educación e infraestructura, Sheinbaum reportó la puesta en operación de 29 hospitales

Resultados de Programas del Bienestar

La presidenta señaló que los programas de bienestar alcanzarán a más de 42 millones de beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión superior a un billón de pesos. Entre los apoyos mencionó las pensiones para adultos mayores, los programas para mujeres de 60 a 64 años, las becas educativas y los incentivos destinados al campo.

En salud, educación e infraestructura, Sheinbaum reportó la puesta en operación de 29 hospitales, la distribución de más de mil 700 millones de piezas de medicamentos y el avance de proyectos ferroviarios, carreteros e hidráulicos en distintas regiones del país. El balance presentado buscó respaldar la continuidad de la Cuarta Transformación con resultados económicos, sociales y de obra pública como los principales argumentos de gobierno.