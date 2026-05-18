Presentan Sheinbaum y Alcalde propuesta para mover la elección del Poder Judicial para el 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una propuesta al Congreso para mover la elección judicial al 2028.

Durante la mañanera, la mandataria Federal afirmó que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde le planteó la propuesta dada la cantidad de cargos que se elegirán en el 2027.

"Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección judicial al 2028, con algunas características especiales", dijo Sheinbaum.

Detalló que esta propuesta surge tras evaluar que era importante mover la elección al 28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27, y además hay que hacer algunos ajustes.

Estos ajustes fueron tomados en cuenta porque si la elección fuera el 27 la elección, tendrían que ser casillas distintas, la gente tendría que ir a votar por Gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial.

En este sentido, Luisa María Alcalde dijo que entre las modificaciones que se busca hacer es que las personas puedan votar en la misma casilla y que se haga un mejor y mayo filtro para los candidatos.

Por ello, en su exposición propuso crear una Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de Comités de Evaluación de los Tres Poderes.

Así cómo reducir el número de candidatos para el Poder Judicial en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasaría de 81 a 54, el Tribunal de Defensa Judicial pasaría de 45 a 30 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 63 a 42.

Añadió que la propuesta podría ser enviada a la Cámara de Diputados, pero que aún está por discutirse