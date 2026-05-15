Sheinbaum propone que todos los equipos de primera división tengan canteras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum propuso que todos los equipos de primera división deberían tener una escuela de futbol para niños y niñas.

Lo anterior, lo mencionó tras explicar los eventos que se harán por el Mundial 2026 en la Ciudad de México y dijo que varios de estos proyectos deberían ser permanentes.

En este sentido, dijo desde Palacio Nacional que aunque muchos equipos ya cuentan con escuelas, como es el caso de Pumas, hay otros que no y si se crean después de la organización de esta edición de la justa mundialista, sería muy significativo para los jóvenes y el país quedaría con un gran legado.

“El gran legado sería que el futbol social, este esquema que se planteó para el Mundial 2026, se convierta en parte del legado nacional, porque muchas veces se van solo por el negocio dicen que el futbol solo es negocio y no debería ser solo eso también debería juntarse con los sueños de los y las niñas del país”, señaló.

Hizo un llamado a las autoridades responsables para tomar en cuenta su sugerencia, porque este tipo de espacios no solo sirven para crear a nuevos talentos nacionales, sino también para que los niños crezcan con un interés en el deporte.

“Mi hijo jugó en la cantera de Pumas, no se dedicó a eso, pero sigue practicando este deporte. Mi hija también jugó futbol, es un deporte muy bonito que marca a las generaciones", cerró.

"Veré la inauguración del mundial desde aquí en Palacio Nacional".

En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

La mandataria recordó que decidió regalar su entrada para que una joven tenga la oportunidad de asistir al evento, por ello, verá el primer partido desde Palacio Nacional y estará presente en el primer Fan Fest.

Se estima que en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, se coloquen pantallas gigantes donde se podrán ver algunos partidos del Mundial 2026 donde México es país sede, junto con Estados Unidos y Canadá.