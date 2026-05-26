Defiende Sheinbaum su llamado a no ver TV Azteca y niega censura

Luego de la polémica por su comentario en el que sugirió no ver la televisora, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se trate de censura y defendió su postura como una opinión política frente a lo que calificó como una campaña de mentiras contra su gobierno.

"Entonces, cuando digo, no vean una televisora, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora".

Declaró la mandataria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Recordó que TV Azteca surgió de la privatización de Imevisión en 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en uno de los episodios emblemáticos del modelo neoliberal que Morena suele colocar como símbolo de privilegios y concentración de poder.

Sheinbaum incluso retomó señalamientos históricos sobre el financiamiento con el que Salinas Pliego adquirió la televisora de manos de Raúl Salinas de Gortari y planteó que ese episodio explica parte del enfrentamiento actual.

"Sí puede investigar la fiscalía de dónde llegaron los recursos o meterse al expediente, pues vale mucho la pena".

La presidenta vinculó la confrontación con el litigio fiscal que durante años mantuvo Grupo Salinas por adeudos tributarios. Según su versión, el conflicto escaló cuando tribunales resolvieron que debían cubrir esos pagos.



"Es tanta la libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras".

Insistió en que su administración no busca retirar concesiones ni limitar transmisiones, pero sí responder públicamente a lo que considera desinformación.

El discurso se amplió hacia una crítica estructural al viejo vínculo entre medios y poder político. Sheinbaum acusó a gobiernos anteriores de operar presiones directas sobre periodistas, negociar líneas editoriales desde el poder y utilizar millonarios presupuestos de publicidad oficial para premiar lealtades o castigar críticas.

Dibujó un país donde, según su narrativa, concesionarios y gobiernos formaban parte del mismo engranaje de privilegios, una práctica que aseguró quedó atrás con la llamada Cuarta Transformación.

Afirmó que su gobierno enfrenta campañas de desinformación impulsadas por actores incómodos con el cambio político.

"Lo que usan es la mentira para poder denostar tanto al gobierno, al presidente López Obrador como a nuestro gobierno".

Sostuvo, al insistir en que su administración rompió con el régimen de corrupción y privilegios.

Sheinbaum confirmó que las empresas de Salinas Pliego mantienen un esquema de pagos ante el SAT por un adeudo fiscal millonario.

Según la cifra citada, se han cubierto casi 13 mil 980 millones de pesos y el resto quedará liquidado en parcialidades hasta julio de 2027. La presidenta subrayó que el acuerdo se ajusta a la ley y no implica trato especial.