Llegaron Antonio Costa y Ursula von der Leyen, para la actualización del acuerdo global y el fortalecimiento de la relación política y comercial
Sheinbaum recibe a la delegación de la Unión Europea en Palacio Nacional
Por: Roberto Cortez
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la delegación de alto nivel de la Unión Europea en una reunión que marca el fortalecimiento de la relación política, comercial y diplomática entre México y el bloque europeo, en medio de la actualización del acuerdo global entre ambas partes.
La ceremonia oficial fue encabezada por Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a quienes dio el recibimiento oficia y posaron para la fotografía oficial.
La comitiva europea estuvo integrada además por Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; y Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum anticipó el encuentro y agradeció públicamente las expresiones de respaldo emitidas por líderes europeos hacia México. La mandataria destacó el reconocimiento político al país y al trabajo de su gobierno en el contexto del nuevo acercamiento bilateral.
"Vamos a verlos en un ratito junto con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, y Maroš Šefcovic", dijo.
La presidenta señaló que la reunión acompaña la firma de actualización del acuerdo global y del tratado comercial con la Unión Europea, aunque precisó que aún faltan procesos legislativos, incluida la aprobación del Senado mexicano.
Sheinbaum también subrayó el valor simbólico de la visita al destacar que Ursula von der Leyen expresó interés por conocer el Museo Nacional de Antropología y reunirse con mujeres de pueblos originarios, un gesto que la mandataria interpretó como reconocimiento internacional a la identidad cultural y política que México busca proyectar en el exterior.
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