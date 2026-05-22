Sheinbaum recibe a la delegación de la Unión Europea en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a la delegación de alto nivel de la Unión Europea en una reunión que marca el fortalecimiento de la relación política, comercial y diplomática entre México y el bloque europeo, en medio de la actualización del acuerdo global entre ambas partes.

La ceremonia oficial fue encabezada por Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a quienes dio el recibimiento oficia y posaron para la fotografía oficial.

La comitiva europea estuvo integrada además por Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; y Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum anticipó el encuentro y agradeció públicamente las expresiones de respaldo emitidas por líderes europeos hacia México. La mandataria destacó el reconocimiento político al país y al trabajo de su gobierno en el contexto del nuevo acercamiento bilateral.

"Vamos a verlos en un ratito junto con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, y Maroš Šefcovic", dijo.

La presidenta señaló que la reunión acompaña la firma de actualización del acuerdo global y del tratado comercial con la Unión Europea, aunque precisó que aún faltan procesos legislativos, incluida la aprobación del Senado mexicano.

Bienvenida oficial a la delegación de la Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/NYdVk4YQcm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Sheinbaum también subrayó el valor simbólico de la visita al destacar que Ursula von der Leyen expresó interés por conocer el Museo Nacional de Antropología y reunirse con mujeres de pueblos originarios, un gesto que la mandataria interpretó como reconocimiento internacional a la identidad cultural y política que México busca proyectar en el exterior.